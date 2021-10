Brexit LIVE : C’est une obligation ! Une nouvelle rangée est ouverte au grand jour alors que Frost lance un complot de vengeance de l’UE | Politique | Nouvelles

Le programme de recherche Horizon Europe de 80 milliards d’euros (67 milliards de livres sterling) pourrait coûter aux scientifiques britanniques leur place dans les programmes de recherche paneuropéens.

Le Royaume-Uni s’est historiquement engagé à participer au programme, mais maintenant les scientifiques ne peuvent pas être des participants formels bien qu’ils dirigent habituellement. Lord Frost a fustigé Bruxelles et a remis en question leur « bonne foi », dans une nouvelle dispute sur le Brexit.

Lord Frost a déclaré aux députés que l’UE n’avait toujours pas ratifié l’adhésion du Royaume-Uni à Horizon. Ne pas pouvoir faire partie du programme entraverait l’écosystème scientifique du Royaume-Uni, risquant des emplois dans les universités et les laboratoires.

Le comité d’examen européen de la Chambre des communes a suggéré que le retard dans cette partie de l’accord commercial était une punition pour la dispute sur le protocole d’Irlande du Nord.

Lord Frost a déclaré que le gouvernement « devenait très préoccupé par cela ».

Il a poursuivi : « Chaque jour de retard est un jour de plus que les entités britanniques ne peuvent pas participer. Ce serait évidemment une violation du traité si l’UE ne respecte pas cette obligation. Il n’y a absolument aucune raison pour que nous ne fassions pas pleinement partie d’Horizon et en effet, l’UE a mis en place ces arrangements pour la Norvège, l’Islande et l’Ukraine. »

