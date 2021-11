Brexit LIVE : Coup de grâce ! Frost le perd alors que la reine traîne dans la rangée de l’UE – émet un ultimatum | Politique | Nouvelles

Et le ministre du Brexit a admis que ses récents voyages dans le Nord l’avaient rempli d’une « profonde inquiétude » face à la situation – tout en soulignant que le Royaume-Uni était prêt à prendre des mesures pour « protéger sa propre position ». Écrivant dans le Mail on Sunday, Lord Frost a déclaré: «Nous savons que de nombreux médicaments et médicaments sont retirés. Nous avons vu la communauté juive d’Irlande du Nord dire qu’elle se sentait en danger parce qu’elle avait du mal à importer des produits casher d’ailleurs au Royaume-Uni.

« Les jardineries ne peuvent pas obtenir de nombreux types de plantes et de graines du reste du Royaume-Uni, car leur importation en Irlande du Nord est interdite. »

Il a ajouté: «Nous sommes même dans une position où les plans pour marquer le jubilé de platine de la reine l’année prochaine en plantant des arbres ne peuvent pas être correctement mis en œuvre en Irlande du Nord car les chênes anglais et de nombreux autres arbres ne peuvent pas y être déplacés – même si beaucoup étaient déplacé jusqu’à la fin de l’année dernière, et pour autant que je sache, ils n’ont pas tous été abattus depuis.

Se référant au protocole d’Irlande du Nord, le mécanisme controversé pour empêcher une frontière dure qui, selon les critiques, a plutôt abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande, Lord Frost a expliqué : « Chaque fois que je vais en Irlande du Nord, je suis très préoccupé par cette situation. .

« Certains veulent qu’il soit résolu par la négociation ; certains veulent que nous utilisions les garanties disponibles en vertu de l’article 16 du protocole. Mais tout le monde veut qu’il soit résolu.

« J’espère toujours que l’UE pourra montrer l’ambition nécessaire pour régler le problème par un accord. S’ils ne le peuvent pas, bien sûr, nous devrons sauvegarder notre position par d’autres moyens.

