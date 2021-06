Brexit LIVE : Ils n’ont pas aimé ça ! Les jeux d’esprit de l’épreuve de force de Frost déclenchent une attaque irlandaise furieuse | Politique | Nouvelles

in

Depuis la fin de son départ de l’UE à la fin de l’année dernière, les relations de la Grande-Bretagne avec le bloc désormais composé de 27 membres se sont considérablement détériorées, les deux parties se blâmant mutuellement pour les problèmes entourant le protocole. À la suite du Brexit, le protocole a introduit des contrôles sur un certain nombre de marchandises transitant de la Grande-Bretagne continentale à travers l’Atlantique vers l’Irlande du Nord. Mais les contrôles ont suscité la fureur des syndicalistes pro-britanniques en Irlande du Nord, qui considèrent les contrôles comme l’accord sur le Brexit avec l’UE les séparant du reste du Royaume-Uni, ce qui, selon eux, pourrait détruire l’accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violence.

Écrivant dans le Financial Times avant la réunion critique à Londres avec le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic cette semaine, Lord Frost a appelé à plus de pragmatisme de la part de l’UE et l’a exhortée à adopter un “nouveau plan de jeu” pour les discussions.

Il a déclaré: “Nous travaillons 24 heures sur 24 pour résoudre ces problèmes de manière consensuelle. Nous avons envoyé une série de documents d’orientation à l’UE pour définir des solutions.

« La semaine dernière encore, nous avons envoyé une proposition détaillée pour un accord vétérinaire basé sur l’équivalence et pour un programme de commerçants agréés afin de réduire la paperasserie et les contrôles. Mais nous n’avons eu que très peu de retour.

“Nous voulons une approche fondée sur les meilleurs intérêts de chacun en Irlande du Nord. Cela signifie donner la priorité à l’accord du Vendredi saint et soutenir plutôt que de saper le processus politique et les institutions.

« Cela est parfaitement compatible avec une approche prudente fondée sur les risques pour protéger également le marché unique de l’UE, et nous acceptons notre part de responsabilité à cet égard en tant que voisin et exportateur.

Il a ajouté: “Mais cela nécessite également une approche de bon sens et basée sur les risques de la part de l’UE.

“L’UE a besoin d’un nouveau livre de jeu pour traiter avec les voisins, un qui implique des solutions pragmatiques entre amis, pas l’imposition des règles d’un côté à l’autre et le purisme juridique.”

Mais l’apparent blâme de l’UE a rendu l’Irlande furieuse, le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney s’en prenant au Royaume-Uni et à Lord Frost.

Il a écrit sur Twitter: “Lord Frost continue de blâmer les difficultés avec le protocole à l’inflexibilité de l’UE. Ce n’est tout simplement pas le cas.

“@MarosSefcovic &EU ont constamment proposé de nouvelles solutions.

« S’agit-il de messages médiatiques au Royaume-Uni ou de vraiment résoudre des problèmes ensemble ? »

