Brexit LIVE : le Royaume-Uni “avait raison” de partir !’ Les investisseurs affluent vers Global Britain | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Alors que le pays marquait cinq ans depuis le référendum historique, l’Independent Business Network (IBN) a examiné les prédictions apocalyptiques qui, selon de nombreux Remainers, se seraient produites en cas de Brexit. Son rapport a rejeté beaucoup d’entre eux, montrant plutôt que Global Britain continue d’attirer des investissements internationaux en masse.

Le rapport a également critiqué les groupes économiques et commerciaux « pro-restants », dont le FMI, l’OCDE et la CBI, pour avoir sous-estimé à plusieurs reprises les avantages de quitter l’UE.

John Longworth, président de l’IBN, a déclaré : « La décision du Royaume-Uni de quitter l’UE il y a cinq ans s’est avérée la bonne.

« La croissance continue du PIB a déjoué toutes les attentes de Remain, la capacité d’écrire nos propres réglementations a permis à The City de rester la première destination en Europe pour les investissements dans les services financiers, et nous avons pris un bon départ pour conclure des accords commerciaux mutuellement avantageux avec le reste du monde.

« Non seulement ce rapport sert à souligner à quel point les nombreux critiques du Brexit se sont trompés en 2016 avec leurs prédictions, mais il sert surtout d’avertissement aux personnes au pouvoir.

LIRE LA SUITE: La femme de Matt Hancock brave les projecteurs alors que la tension le montre

“Un avertissement qu’ils devraient cesser d’écouter les conseils politiques de groupes tels que la CBI qui ne soutiennent que du bout des lèvres le Brexit pour rester pertinent.

« Ceux qui n’ont pas soutenu le Brexit à l’époque ne devraient pas donner de conseils sur la politique à adopter pour profiter du Brexit maintenant.

« Nous sommes dans une excellente position pour réaliser une super croissance. Mais pour y parvenir, nous avons besoin des bonnes politiques en place.

« Donner la priorité aux entreprises familiales et détenues, qui sont l’épine dorsale de notre économie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est essentiel pour garantir que le gouvernement non seulement réalise une super croissance, mais le fasse de manière durable, qui ne risque de surchauffer notre économie et contribuera au programme de nivellement souhaité. »

A NE PAS MANQUER :

Les entrepôts d’Extinction Rebellion pris d’assaut lors de plusieurs descentes de police [REVEALED]

La police descend dans le parc du Yorkshire après le viol d’une femme [CRIME]

Variante Delta hors de contrôle – La carte Covid montre un pic de cas au Royaume-Uni [INSIGHT]

Les conclusions du rapport reflètent une enquête d’attractivité réalisée par le cabinet comptable EY, qui a révélé que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont pratiquement liés dans leur attrait pour les investisseurs étrangers.

Il a également déclaré que le Royaume-Uni se classe au premier rang des investisseurs pour les plans de relance post-Covid les plus crédibles et les plus favorables aux investissements.

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VEUILLEZ VOIR CI-DESSOUS :