Brexit Live : les Rejoiners ont subi un coup dur alors que l’UE n’a «aucun appétit» pour le retour du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Patrick Lohlein, l’un des principaux conseillers en stratégie et consultant en affaires politiques, a exhorté les partisans pro-UE à enfin accepter le Brexit et passer à autre chose. L’ancien organisateur national des conservateurs pour un vote populaire a affirmé qu’il n’y avait pas non plus de soutien de la part des dirigeants politiques britanniques pour renverser le résultat du référendum sur l’UE.

M. Lohlein a écrit : « Aucun des grands partis ne soutiendra leurs désirs et la population dans son ensemble en a vraiment marre du sujet.

« Les sondages tout au long de 2021 indiquent clairement que même si certaines personnes pensent maintenant que le Brexit n’était peut-être pas la meilleure idée, elles ne veulent pas revenir sur la décision. »

Il a ajouté: « Il n’y a aucune envie de laisser le Royaume-Uni rejoindre de sitôt – certainement pas avec le rabais budgétaire et les retraits de Shengen et de l’euro dont il bénéficiait auparavant. »

Le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne en 2016 et s’est finalement libéré des entraves du bloc à la fin de la période de transition du Brexit en décembre 2020.

Boris Johnson a écrasé toute chance d’un deuxième référendum sur l’UE lorsque les conservateurs ont obtenu une majorité de 80 sièges aux élections générales de 2019 sur la promesse de « Get Brexit Done ».

De nombreux Rejoiners de haut niveau s’accrochent toujours à l’espoir que le Royaume-Uni puisse un jour revenir dans l’UE, mais M. Lohlein a qualifié l’idée de « trompeuse ».

Il a déclaré : « L’UE n’est pas un bus dans lequel vous pouvez simplement monter et descendre. Comme tout autre pays tiers, le Royaume-Uni devrait demander à adhérer et suivre le processus d’adhésion complet, qui peut prendre des décennies. «

