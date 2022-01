Brexit LIVE : On reprend le contrôle ! Les ports se réjouissent des contrôles aux frontières sans faille | Politique | Des nouvelles

Les nouveaux contrôles douaniers post-Brexit introduits le 1er janvier semblent avoir été déployés de manière transparente avec un minimum de perturbations, a déclaré Richard Ballantyne, directeur général de la British Ports Association. Il y avait eu des inquiétudes concernant les changements de règles entraînant le refoulement de camions dans des ports tels que Folkestone et Douvres – mais M. Ballantyne a suggéré qu’ils n’étaient pas fondés.

Il a déclaré au Daily Telegraph : « Bien que le début de l’année ait été assez calme en termes de trafic, les commerçants semblent suivre les nouvelles règles et les systèmes semblent fonctionner. »

M. Ballantyne a expliqué que « les responsables semblent être prudemment optimistes quant aux nouvelles dispositions » bien qu’il y ait eu « quelques cas isolés d’erreurs mineures dans les documents douaniers ».

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) HMRC a déclaré que les nouveaux contrôles avaient été « déployés conformément à nos attentes et à nos plans ».

Néanmoins, James Sibley de la Fédération des petites entreprises a suggéré que des problèmes pourraient encore survenir.

Il a déclaré: « Nous nous attendons à ce que des problèmes commencent à être signalés au fil du mois, car le fournisseur X de l’UE s’est trompé dans les documents, ou il n’est pas en mesure de fournir les bonnes données. »

