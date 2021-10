Brexit LIVE : Pas assez bien ! Furious Frost va imposer la loi dans l’épreuve de force de l’UE AUJOURD’HUI | Politique | Nouvelles

Lord Frost rencontrera le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à Bruxelles pour tenter de combler le fossé sur les dernières propositions de Brexit avancées par l’UE. Le bloc a présenté un plan visant à réviser le protocole controversé d’Irlande du Nord et à supprimer jusqu’à 80% des contrôles sur les marchandises.

Cependant, Lord Frost est sur le point de faire valoir que les mesures ne vont pas assez loin pour restaurer la souveraineté britannique.

Au lieu de cela, Lord Frost rappellera à l’UE de revoir un document de commande publié par le Royaume-Uni en juillet, qui appelait à supprimer le rôle de la Cour européenne de justice.

Les propositions énoncent également un plan pour que tout autre différend soit géré par le biais de l’arbitrage international.

Avant l’épreuve de force, Lord Frost a déclaré: « Nous reconnaissons que l’UE a fait un effort ici. »

S’adressant à Politico, il a ajouté: « Évidemment, la leur n’est pas la seule proposition sur la table et notre document de commandement et le texte juridique que nous avons envoyé à la Commission cette semaine sont là où nous devons nous retrouver et nous devons commencer cette conversation. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Nous et l’UE avons maintenant des propositions sur la table. Nous devons en discuter intensément dans les jours à venir pour voir si les écarts peuvent être comblés et une solution trouvée qui apporte le changement significatif nécessaire. »

