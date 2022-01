Brexit LIVE : Toujours pas terminé ! Boris fait face à une « menace réelle » en 2022 – une « erreur grave » se retourne contre lui | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a félicité la Grande-Bretagne du Brexit pour un certain nombre de « succès » un an après la fin de la période de transition Royaume-Uni-UE.

Vendredi soir, le Premier ministre a énuméré toutes les nouvelles politiques initiées au cours de l’année que le Brexit a rendues possibles.

Il a déclaré : « Il y a un an aujourd’hui, nous avons entamé notre nouvelle relation avec l’UE par le biais du plus grand accord de libre-échange sans tarif ni quota au monde : l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE.

« Ce n’était que le début. Depuis, notre mission a été de maximiser les avantages du Brexit afin que nous puissions prospérer en tant que pays moderne, dynamique et indépendant.

« Nous avons remplacé la libre circulation par un système d’immigration basé sur des points.

« Nous avons obtenu l’année dernière le déploiement de vaccins le plus rapide en Europe en évitant la lenteur des processus européens.

« Et de Singapour à la Suisse, nous avons négocié des accords de libre-échange ambitieux pour stimuler les emplois et les investissements ici chez nous. »

