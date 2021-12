Brexit LIVE : Triez ça MAINTENANT ou perdez votre emploi – Boris a envoyé un avertissement sévère après le choc du sondage | Politique | Nouvelles

Les conservateurs ont conservé le siège, mais l’énorme basculement de 10 pour cent vers le parti travailliste était bien au-dessus des six pour cent enregistrés en moyenne par les sondages d’opinion nationaux, et également la plus grande bascule dans une élection partielle pour le parti de Sir Keir Starmer en sept ans. L’expert des sondages, Sir John Curtice, a déclaré que l’oscillation était plus réduite à une baisse de 13 points du soutien aux conservateurs qu’à l’augmentation de sept points du décompte des travaillistes – le parti de Sir Keir s’était amélioré davantage lors de près d’une douzaine d’élections partielles au cours de la dernière décennie, mais encore perdu les prochaines élections générales.

L’expert en sondages a averti que la plus grande préoccupation du Premier ministre était les victoires remportées par le Parti réformiste, le successeur du Parti du Brexit, qui a remporté 7% des voix lors de l’élection partielle.

Sir John a expliqué dans un article pour The Times : « Le fondement de la victoire de Boris Johnson en 2019 était d’unir la majeure partie du vote de sortie derrière lui, un succès qui a été aidé par la décision de Nigel Farage de ne pas contester les sièges détenus par les conservateurs.

« En revanche, le vote pour le reste était fragmenté entre les travaillistes, les libéraux-démocrates et les partis nationalistes. Les conservateurs ne peuvent pas se permettre que le vote pour le congé soit fragmenté.

« Les petits partis tels que Reform UK sont mieux à même de remporter des élections partielles que des élections générales. Le parti est également relativement inconnu de nombreux électeurs. Johnson doit espérer qu’il le restera. »

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES DERNIÈRES MISES À JOUR :