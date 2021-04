Brexit LIVE: Varadkar plaide pour que l’UE réduise les formalités administratives – admet que Bruxelles est «plus pauvre» sans le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Lors des négociations entre le bloc et la Grande-Bretagne l’année dernière, le protocole de l’Irlande du Nord a été l’un des plus gros problèmes. Le protocole a été conçu pour maintenir la fluidité du commerce sur l’île et éviter une frontière et des points de contrôle rigides.

En vertu de l’accord signé par M. Johnson et Bruxelles, l’Irlande du Nord est restée partie intégrante du marché unique de l’UE.

Cependant, les tensions entre l’UE et le Royaume-Uni ont atteint un point d’ébullition après que le bloc a déclenché l’utilisation de l’option «nucléaire» d’invoquer l’article 16 à la suite d’une dispute sur l’approvisionnement en vaccins contre le coronavirus.

L’article 16 – qui régit les accords commerciaux de l’île entre le bloc et la Grande-Bretagne – est destiné à être utilisé lorsque le protocole conduit de manière inattendue à de graves «difficultés économiques, sociétales ou environnementales».

Mais alors que des émeutes et des manifestations éclatent dans toute l’Irlande du Nord, le vice-Premier ministre de la République, Leo Varadkar, a exhorté l’UE à réduire toute bureaucratie.

M. Varadkar a déclaré lors d’un séminaire du Mouvement européen en Irlande: «Dans la pratique, malgré nos énormes différences, l’Irlande s’est alignée avec le Royaume-Uni sur la plupart des problèmes quotidiens que l’Union européenne traitait.

«En tant que champion du libre-échange, pro-entreprise et pro-concurrence, nous avons eu tendance à adopter des positions et des opt-outs similaires au Royaume-Uni.

“L’Union européenne avec le Royaume-Uni est un endroit plus faible et plus pauvre.”

Mais M. Varadkar a ajouté que la réalisation de progrès exige “du réalisme, de la générosité, de la praticité et une moindre officiosité de Bruxelles”.

Cette semaine, le ministre du Brexit, Lord Frost, s’est rendu à Bruxelles pour tenter de résoudre les tensions autour de l’accord commercial de M. Johnson.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: “Cette réunion fait partie de notre engagement continu avec l’UE pour travailler sur les questions en suspens avec le protocole, afin de restaurer la confiance sur le terrain, de refléter les besoins des communautés et de respecter toutes les dimensions du Belfast Good Accord du vendredi.

«Les discussions jusqu’à présent ont été constructives, mais il y a encore des différences importantes qui doivent être résolues.

“Le Royaume-Uni et l’UE continuent de collaborer avec les entreprises, la société civile et d’autres parties prenantes en Irlande du Nord pour comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés.”

