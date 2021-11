Brexit : Lord Frost exigera d’Emmanuel Macron qu’il abandonne « une fois pour toutes » les menaces de pêche | Politique | Nouvelles

Le ministre du Brexit, Lord David Frost, 56 ans, rencontrera l’explosif ministre européen de M. Macron, Clément Beaune, 40 ans, alors que les tensions transmanche continuent de s’aigrir. M. Beaune a confirmé que le couple se rencontrerait plus tôt cette semaine lorsqu’il a publié un fil de pêche sur son fil Twitter.

Lord Frost a répondu aux commentaires en disant: « J’attends avec impatience nos entretiens à Paris jeudi. »

Mais Beaune et Frost avaient auparavant été pris dans un désaccord « décevant » sur le réseau social.

À la suite d’une série d’accusations du ministre français de l’Europe lors d’un échange le mois dernier, le secrétaire du Cabinet britannique a déclaré: « Il est très décevant que la France ait jugé nécessaire de proférer des menaces tard ce soir contre l’industrie de la pêche britannique et apparemment les commerçants plus largement. «

L’interaction explosive peut aider à expliquer pourquoi les responsables de MailOnline craignent que la réunion n’exacerbe davantage les tensions anglo-françaises, en particulier après que Lord Frost a clairement indiqué que le gouvernement de Boris Johnson ne céderait pas sur la question des permis de bateau de pêche.

Au lieu de cela, un porte-parole du numéro 10 aurait déclaré: « Nous restons convaincus que nous appliquons les règles telles qu’elles sont énoncées.

« Nous avons pris un certain nombre de mesures pour aider la flotte de pêche française à fournir les preuves nécessaires. »

Plus tôt cette semaine, le président français Emmanuel Macron, 43 ans, a suspendu les plans français visant à empêcher les bateaux britanniques de décharger leurs captures dans les ports de l’autre côté de la Manche.

La reddition de la menace de pêche de la France signifie également que le président a annulé les mesures proposées pour imposer de nouveaux contrôles sur les camions se déplaçant de la Grande-Bretagne du Brexit dans le pays.

Malgré les concessions de Paris, un porte-parole du gouvernement français a averti que la France pourrait rétablir les sanctions proposées si le Royaume-Uni refusait de bouger.

« Toutes les options sont sur la table », a prévenu Gabriel Attal.

Les tensions entre le Royaume-Uni et la France surviennent après la mise en œuvre de l’accord de Boris Johnson sur le Brexit.

En vertu de l’accord Royaume-Uni-UE du Premier ministre, les bateaux français auront accès à la pêche dans six à 12 milles des eaux britanniques jusqu’en 2026, à condition qu’ils puissent prouver qu’ils pêchaient dans ces eaux avant que le Royaume-Uni ne rompe ses liens avec le bloc continental.

L’accord est également censé réduire la taille des captures de l’UE de 25 % d’ici 2026, offrant à l’industrie côtière britannique un bonus Brexit estimé à 145 millions de livres sterling par an.

Cependant, Paris s’est plaint du nombre de pêcheurs français dont les demandes ont jusqu’à présent été rejetées.

Les tensions se sont intensifiées en septembre après qu’il a été signalé que le Royaume-Uni n’avait autorisé que 12 des 47 demandes dans un lot d’offres et pour ajouter du sel aux blessures françaises, Jersey a ensuite refusé les offres pour 75 bateaux français.

Cependant, le ministre britannique de la Pêche, Victoria Prentis, a depuis publié des données montrant que 98 pour cent des 1 831 demandes de permis de pêche avaient été accordées par le gouvernement britannique.

À la suite d’une réunion avec des responsables de la France, de Jersey, du Royaume-Uni et de la Commission européenne mercredi dernier, l’île anglo-normande a également accepté 162 permis de pêche français supplémentaires.

Une drague à pétoncles immatriculée en Écosse, Cornelis Gert Jan, a toujours été interceptée par la France après avoir été accusée de pêcher dans les eaux françaises sans être inscrite au registre européen.

Le skipper Jondy Ward a défendu ses déplacements le long de la côte normande en déclarant : « Nous avions tout en ordre sur le pont, en ce qui me concerne nous avions tout en place pour être légal.

Son avocat, Mathieu Croix, a ajouté : « Nous sommes clairement pris dans un jeu politique car il y a toute une histoire qui tourne autour de toute cette affaire, alors qu’en fait c’est une affaire plutôt banale sur la pêche dans une zone qui est censée être interdite. , et sur les licences qui peuvent avoir été accordées ou non et les quantités de captures qui sont relativement modestes. »

M. Ward a depuis pu quitter la France à pied et emporter son navire avec lui sans payer une facture de 150 000 €.

Le voyage de Lord Frost à Paris intervient après que le ministre du Brexit a eu des discussions en tête-à-tête avec des responsables de l’UE sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

Le protocole, qui maintient l’Ulster à l’intérieur du marché unique de Bruxelles, a été critiqué par les unionistes d’Irlande du Nord pour avoir créé des problèmes constitutionnels et économiques entre la province et le reste du Royaume-Uni.

Alors que l’UE a déclaré qu’elle réduirait les contrôles aux frontières sur jusqu’à 80% des marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, le gouvernement britannique maintient que l’Ulster devrait rejoindre Brexit Britain en étant en dehors de la juridiction de la Cour européenne de justice.

Le secrétaire du Cabinet devrait discuter des progrès réalisés sur la question de l’Irlande du Nord lors d’une réunion avec son homologue européen Maros Sefcovic demain.