Brexit : Lord Moylan dit que les États membres eurosceptiques sont bloqués dans l’UE – “Ils sont enfermés !” | Politique | Nouvelles

Lord Moylan, 65 ans, a déclaré que de nombreux membres eurosceptiques de l’Union européenne étaient incapables de rompre leurs liens avec Bruxelles. S’adressant à Mark Dolan de GB News, l’ancien conseiller de Boris Johnson s’est éloigné de la conviction de Nigel Farage que le projet de l’UE s’effondre.

Au cours de sa propre émission GB News, l’ancien chef de l’UKIP et du Brexit Party a affirmé que le Danemark était la nation la plus susceptible de rejoindre le Royaume-Uni en se rétablissant en tant que nation autonome et indépendante.

Lorsque M. Dolan lui a demandé si le Royaume-Uni serait “l’évacué exclusif” de l’UE, Lord Moylan a déclaré: “Je ne peux pas facilement penser à des pays qui vont quitter l’Union européenne.”

L’homme de 65 ans a ajouté : “Même ceux qui sont les plus hostiles à son égard et à ses valeurs – comme la Hongrie – dépendent désespérément de la finance.

Contrairement au Royaume-Uni, la Hongrie n’est pas un contributeur net à l’UE.

Selon les données du gouvernement britannique, la Grande-Bretagne a versé 18,9 milliards de livres sterling de contributions brutes à Bruxelles en 2019, soit environ 350 millions de livres sterling par semaine.

Mais Lord Moylan a suggéré que ce n’est pas seulement l’économie qui dissuade les pays autrement eurosceptiques de reprendre le contrôle.

“Il y a d’autres pays qui n’ont tout simplement nulle part où aller”, a-t-il déclaré.

“Certains de ces pays, comme la Pologne, pourraient trouver l’UE très ennuyeuse, mais à la réflexion, il vaut probablement beaucoup mieux d’être laissé à la dérive à côté des Russes.”

Cependant, le membre de la chambre haute n’a pas pu s’empêcher de frapper le président français Emmanuel Macron avec une fouille à peine voilée.

Il a fait valoir : « Les deux pays qui ont tendance à diriger l’Union européenne, la France et l’Allemagne, n’ont aucun leadership.

“Macron est une sorte de personnage un peu bizarre qui fait face à des élections dans quelques mois et Mme Merkel organise littéralement ses fêtes de retraite.”