Brexit: l’UE doit bannir l’anglais après que Bruxelles a «perdu le contrôle du récit» | Monde | Nouvelles

Wolfgang Münchau a déclaré que l’UE avait « perdu le contrôle du récit » en permettant à l’anglais de devenir la langue dominante et a averti qu’il était maintenant temps de changer. M. Münchau n’est pas le premier à demander que l’anglais soit progressivement abandonné dans les couloirs du pouvoir de l’UE, certains eurodéputés et commentateurs français exigeant également un changement.

Écrivant sur le site Internet d’EuroIntelligence, M. Munchau a déclaré: «Le français était la lingua franca de la Communauté économique européenne alors qu’elle ne comptait que six membres.

« Mais plus l’UE devenait grande, plus l’anglais était parlé. L’euroscepticisme est devenu son dialecte le plus dominant. »

Il a déclaré que les tentatives de création d’un espace médiatique multilingue commun avaient échoué, y compris le lancement malheureux d’une entreprise de presse britannique / allemande.

Il a déclaré: « Cela a échoué exactement pour la même raison que l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE. La véritable intégration n’a pas vraiment été quelque chose que le Royaume-Uni a toujours voulu. »

M. Munchau a déclaré que l’UE devait créer son propre espace médiatique et ne pas se voir imposer des mots et des récits par des étrangers.

Il a déclaré: « Le Royaume-Uni est désormais absent. Les journalistes britanniques sont désormais des correspondants étrangers. Et pourtant, l’anglais est toujours la langue courante.

« Mais tout comme Londres ne peut pas rester le principal centre financier de l’UE après le Brexit, l’UE ne peut pas compter pour toujours sur le Royaume-Uni pour son espace médiatique. »

L’anglais est toujours utilisé dans les communications officielles de l’UE et reste largement accepté comme deuxième langue standard à travers le continent.

Et M. Munchau a déclaré: « Je comprends les raisons pour lesquelles les institutions de l’UE se sont appuyées sur un petit nombre de médias anglophones alors que le Royaume-Uni était membre.

«Maintenant que le Royaume-Uni est sorti, il est temps de réfléchir également à la communication, aux canaux par lesquels elle circule et aux outils et technologies nécessaires pour qu’elle fonctionne dans le meilleur intérêt de l’UE.

« Et rappelez-vous comment le Brexit a vu le jour. Il a commencé par des mots et des histoires. L’UE a besoin des siens. »

Plus tôt cette année, le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a exhorté les Européens à cesser de parler «anglais cassé» dans le monde post-Brexit et à se battre plutôt pour la «diversité linguistique».

Et le commentateur français de droite Éric Zemmour a déclaré que la langue anglaise avait « écrasé » le français et a appelé au boycott de l’anglais dans l’UE.

Il a poursuivi: «Maintenant que le Royaume-Uni est parti, il n’y a plus que deux pays anglophones: Malte et l’Irlande.

«Pas tant que ça par rapport à l’ensemble de la population de l’UE.

«Je pense que c’est le moment de lancer une contre-offensive en faveur du français, de rappeler que le français était la langue d’origine des institutions de l’UE, que l’anglais n’aurait pas dû le remplacer et qu’il n’y a plus de raison de parler anglais maintenant que le L’anglais est parti. «