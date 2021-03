Brexit: l’UE fait face à une réaction brutale après avoir menacé d’exclure le Royaume-Uni de la recherche | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni pourrait être mis aux côtés d’États voyous comme la Chine lorsqu’il s’agit de participer à une recherche européenne vitale – une menace étrange. L’exécutif de l’UE a déclaré que le Brexit Grande-Bretagne serait traité comme tout autre pays tiers en ce qui concerne son programme de recherche Horizon afin de garder le contrôle de la propriété intellectuelle détenue par les États membres.

La menace survient alors que le Royaume-Uni conserve le droit de contribuer et de participer au programme de recherche européen.

Cette décision a déclenché une réaction violente, avec 19 États membres qui ont riposté.

Lors d’une réunion avec des représentants de l’UE27, la Commission a été mise en garde par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et la Belgique, entre autres, sur la proposition d’exclure le Royaume-Uni, conduite par le commissaire Thierry Breton. La France soutient les plans.

Un diplomate a déclaré au Guardian: «Vous ne pouvez pas simplement mettre le Royaume-Uni et la Suisse dans la même zone que la Chine et l’Iran.

«Si c’est à cela que ressemble l’idée bretonne d’autonomie stratégique, nous allons faire un tour difficile. La commission tire le tapis sous des collaborations fructueuses. Ils doivent rester sur le tapis.

Des initiés de l’UE ont déclaré à EURACTIV que la Commission justifiait sa position par l’exemple de la société israélienne de mise en réseau informatique Mellanox, qui a dans le passé participé à des recherches financées par l’UE pour ensuite être vendue à une entreprise américaine.

Un groupe d’universitaires sous la bannière de l’EuroTech Universities Alliance a également exprimé ses inquiétudes quant à l’approche de la Commission.

Dans une lettre à l’exécutif européen, ils ont écrit: «La coopération avec les pays alignés est vitale pour la compétitivité de l’économie de l’Union européenne.

<< La dernière proposition de la Commission européenne d'exclure des pays partenaires de longue date et de confiance comme la Suisse, Israël et le Royaume-Uni de certaines parties du programme de recherche n'est pas dans l'intérêt de la communauté européenne de la recherche ni de la société au sens large et pourrait être préjudiciable à la coopération internationale. . »

Ils ont ajouté: « Nous sommes profondément préoccupés par le fait que l’exclusion des pays européens alignés avec une longue expérience de coopération et d’excellence dans la recherche et l’innovation de certaines parties du programme aura des effets négatifs sur les institutions européennes et leur capacité à développer des les technologies émergentes. »

Le projet de texte de la Commission visant à exclure les pays tiers du projet se lit comme suit: « Afin d’atteindre les résultats escomptés et de sauvegarder les actifs stratégiques, les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union, à savoir, la participation est limitée aux entités juridiques établies dans les États membres, la Norvège , Islande, Liechtenstein.

« Les propositions comprenant des entités établies dans des pays hors de ce champ d’application ne seront pas éligibles. »

Pour le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté le bloc à la fin de l’année dernière, cette décision entraînerait une dégradation importante de son rôle dans les projets clés de l’UE.

Mais le coup le plus dur sera subi par le bloc lui-même, car les universités et les laboratoires de l’UE perdront des partenaires vitaux en Grande-Bretagne, en Israël et en Suisse.

Tal David, chef de l’Initiative nationale quantique d’Israël, a déclaré: « Les amis doivent rester ensemble, sinon vous vous retrouvez seul. »

John Morton, directeur du Quantum Science and Technology Institute de l’University College de Londres, a déclaré que l’exclusion de ces pays « serait une évolution particulièrement décevante ».

Il a averti: «On ne sait pas comment [barriers] servir les intérêts des États membres de l’UE.

«Il est difficile de voir comment de telles mesures peuvent augmenter le retour sur investissement attendu pour les États membres en captant la valeur de la technologie quantique émergente.

« En effet, il semble plus susceptible de réaliser le contraire. »