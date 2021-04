Brexit: l’UE fait le tour du Royaume-Uni avec des menaces de punition alors que les députés votent sur l’accord | Politique | Nouvelles

Brexit: l’UE a “ endommagé la confiance ” dans les négociations au Royaume-Uni, selon un député européen

La chef de la Commission, Ursula von der Leyen, menait l’accusation pour frapper le Royaume-Uni avec des sanctions alors qu’elle tentait de gagner le soutien des députés européens pour le futur accord sur les relations. Et la France s’est également jointe à l’attaque, insistant sur le fait que la Grande-Bretagne ferait face à des «représailles» à moins que ses pêcheurs ne se voient accorder un accès plus généreux à nos eaux côtières. Les interventions marquent le début de ce qui devrait être une relation désordonnée après le Brexit entre Bruxelles et Downing Street.

Les eurodéputés sont prêts à voter aujourd’hui pour approuver l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE afin d’achever la ratification par le bloc du traité de 1 200 pages.

Mais beaucoup ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Bruxelles sera trop faible pour garantir que la Grande-Bretagne respecte ses engagements dans les mois à venir dans un conflit en cours au sujet de l’Irlande du Nord.

Mme von der Leyen a exhorté le Parlement européen à soutenir l’accord, affirmant que la Commission avait «de véritables dents» pour maintenir Downing Street dans la ligne.

Elle a déclaré: «Cet accord est vraiment doté d’un mécanisme contraignant de règlement des différends et de la possibilité de prendre des mesures correctives unilatérales si nécessaire.

L’UE menace de punir la Grande-Bretagne pour des violations présumées des traités du Brexit (Image: GETTY)

Michel Barnier et Ursula von der Leyen au Parlement européen à Bruxelles (Image: GETTY)

«Permettez-moi d’être très clair, nous ne voulons pas avoir à utiliser ces outils, mais nous n’hésiterons pas à les utiliser si nécessaire.

«Ils sont essentiels pour garantir la pleine conformité avec la TCA.»

Selon les termes de l’accord sur le Brexit, le Royaume-Uni et l’UE peuvent agir pour gifler l’autre avec des sanctions financières s’ils estiment que les termes du traité ont été violés.

L’UE avait précédemment averti que la Grande-Bretagne risquait de tomber trop en dessous des normes européennes et d’être dépouillée de son tarif zéro et de son quota zéro dans l’accord commercial.

Mme von der Leyen a ajouté: “Nous savons que ce ne sera pas toujours facile et qu’il y a beaucoup de vigilance, de diligence et de travail acharné à venir.

«Mais si le vote d’aujourd’hui est évidemment une fin, c’est aussi le début d’un nouveau chapitre.

Clément Beaune est furieux que les pêcheurs français perdent l’accès aux eaux britanniques (Image: GETTY)

La décision de la Grande-Bretagne de quitter le bloc sera qualifiée d ‘«erreur historique» dans le cadre de la résolution des députés européens de ratifier officiellement le futur traité sur les relations.

Michel Barnier, ancien négociateur de l’UE sur le Brexit, a déclaré que la scission était un échec politique pour le bloc.

Il a déclaré aux députés: “C’est un divorce. C’est un avertissement, le Brexit, et c’est un échec – un échec de l’Union européenne.

«Et nous devons en tirer des leçons en tant que politiciens ici au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, dans toutes les capitales.

«Pourquoi 52% des Britanniques ont-ils voté contre l’Europe? Il y a des raisons à cela: la colère et les tensions sociales qui existaient dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, mais aussi dans de nombreuses régions de l’UE.

Fin de partie du Brexit: que se passe-t-il maintenant que l’accord commercial UE-Royaume-Uni est signé (Image: EXPRESS)

“Notre devoir est d’écouter et de comprendre les sentiments des gens.”

Depuis sa démission en tant que chef du Brexit du bloc, M. Barnier a averti à plusieurs reprises que les principaux eurocrates doivent tirer les leçons du divorce de la Grande-Bretagne.

Le Français a même affirmé que sa patrie pourrait être l’un des pays à quitter l’UE à moins que le président Emmanuel Macron ne tienne compte de ses avertissements.

L’une des lignes de brassage concerne l’accès aux eaux côtières britanniques pour les pêcheurs français.

Les patrons des syndicats français ont accusé les responsables britanniques de se traîner les pieds pour accorder aux navires français un accès spécial pour opérer dans notre zone côtière exclusive de 6 à 12 milles marins autour du Royaume-Uni.

Les chalutiers opérant au départ de Boulogne disent qu’ils ont dû cesser de travailler car 80% de la flotte locale de la région des Hauts-de-France n’ont pas obtenu de permis.

Le ministre de Hardline Europe, Clement Beaune, a déclaré que la Grande-Bretagne ferait face à des «représailles» à moins que l’industrie française de la pêche ne soit autorisée à opérer dans les eaux britanniques.

Il a suggéré que cela pourrait inclure un compromis entre le poisson et les services financiers où Paris veto tente de garantir un accès plus généreux aux marchés de l’UE pour la ville de Londres.

M. Beaune, proche allié du président Macron, a déclaré: «Nous demandons l’ensemble de l’accord, rien que l’accord, et tant qu’il n’aura pas été mis en œuvre … nous procéderons à des représailles dans d’autres secteurs si c’est le cas. nécessaire.”

La Grande-Bretagne a déjà approuvé 87 navires français pour opérer dans la zone 6-12 milles et 730 dans la zone 12-200.

Des sources ont déclaré que de nombreux propriétaires de bateaux avaient du mal à obtenir une autorisation car ils n’étaient pas en mesure de répondre aux demandes de preuve qu’ils opéraient dans les zones de pêche britanniques dans les cinq années précédant le référendum de 2016.