Brexit: l’UE prête à une manifestation de pêche furieuse – attaque irlandaise amère de l’accord britannique | Politique | Nouvelles

L’organisation irlandaise des producteurs de poisson du sud et de l’ouest (IS & WFPO) a organisé une manifestation “Show and Tell” demain à 7 heures du matin, qui impliquera des navires de pêche voyageant le long de la rivière Lee jusqu’à la ville de Cork. Le groupe de campagne souhaite que le public «vienne voir ces navires, rencontre les hommes et les femmes qui travaillent sur ces navires, entend leurs histoires et parle avec nos représentants». Ils enverront également une lettre de colère au bureau de circonscription de Taoiseach Micheal Martin à Turner’s Cross, Cork, sur la façon dont l’accord de commerce et de coopération sur le Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni était “injuste et injuste” pour les pêcheurs irlandais.

L’EI et le WFPO ont déclaré: «On a demandé aux pêcheurs de mettre de côté leurs craintes d’être à des centaines de kilomètres de l’aide médicale si cela était nécessaire pour le bénéfice de notre population.»

Le groupe de campagne a déclaré sur son site Internet qu’il souhaitait une renégociation de la politique commune de la pêche afin que l’Irlande reçoive une part équitable des quotas de pêche reflétant la contribution de nos zones de pêche à l’UE.

Ils disent également que l’accord TCA entre l’UE et le Royaume-Uni a pénalisé l’industrie de la pêche irlandaise et qu’il doit donc y avoir une charge égale dans tous les États membres.

Le groupe a également déclaré que pendant la manifestation, ils souligneraient l’impact de la perte de 15% du quota global dans l’accord sur le Brexit, ainsi que la réintroduction d’un système de points de pénalité administrative.

Ils sont également en colère contre le retrait récent du plan de contrôle de l’UE, car cela signifiera que toutes les captures de poissons devront être pesées sur des quais.

Leur site Internet appelait à: “Renégocier la politique commune de la pêche afin que l’Irlande se voie attribuer une part équitable des quotas de pêche reflétant la contribution de nos zones de pêche à l’UE.

«L’accord Brexit TCA entre l’UE et le Royaume-Uni était à la fois injuste et injuste et a pénalisé l’industrie de la pêche irlandaise. Cela doit être un partage égal de la charge entre les États membres.

Le SI et le WFPO ont ajouté dans un communiqué: «Les innombrables pertes d’emplois, les soucis financiers que ces gens ont de maintenir les paiements hypothécaires et de mettre de la nourriture sur leur table sont inimaginables.

«La grande majorité de nos membres partagent ces inquiétudes, mais non pas parce qu’ils ne peuvent pas échanger ou continuer la profession qui leur a été transmise par leurs pères et mères – mais parce que leurs droits ont été supprimés et qu’ils se retrouvent maintenant le pion sur le échiquier de l’Europe à sacrifier pour que les plus grands pays puissent triompher. »

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI: