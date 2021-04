Brexit: l’UE recule devant une action en justice avant le voyage de Frost à Bruxelles | Politique | Nouvelles

La décision est intervenue avant une confrontation critique entre le ministre du Brexit, Lord Frost, et son homologue européen, Maros Sefcovic, demain dans la capitale belge. Ils doivent se rencontrer pour discuter des tensions persistantes dans la région après des semaines de scènes violentes dans les zones loyalistes. La Commission européenne a déclenché une action en justice le mois dernier après avoir accusé le n ° 10 d’avoir enfreint le droit international en suspendant temporairement les contrôles ordonnés par l’UE entre la Grande-Bretagne continentale et l’Irlande du Nord.

Mais les eurocrates ont accepté de donner plus de temps aux responsables britanniques pour répondre aux allégations dans l’espoir de trouver un compromis.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Conformément au précédent qui prévoit généralement deux mois pour répondre à des procédures de ce type, nous avons convenu avec l’UE que nous répondrons à la lettre de mise en demeure d’ici la mi-mai.

«Nous avons clairement indiqué que les mesures que nous avons prises sont légales et s’inscrivent dans une mise en œuvre progressive et de bonne foi du Protocole d’Irlande du Nord.»

Des initiés de Whitehall ont déclaré que la lettre avait été envoyée plus tôt ce mois-ci pour demander plus de temps pour accomplir les formalités.

On espère que cette décision donnera à Lord Frost et à M. Sefcovic plus de latitude pour négocier un accord politique.

Le gouvernement veut limiter les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne continentale et l’Irlande du Nord.

Certains à Londres craignent que les mesures, qui font partie du protocole d’accord de divorce du Brexit pour éviter une frontière dure, aient augmenté les tensions en Irlande du Nord.

Pour maintenir la frontière irlandaise ouverte, la région reste effectivement partie intégrante du marché unique de l’UE et des contrôles sont désormais effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

Les deux parties ont précédemment convenu d’une période de grâce de trois mois à partir de nouveaux contrôles pour donner le temps de s’adapter.

Downing Street prolonge unilatéralement les exemptions de la fin du mois jusqu’au 1er octobre.

Dans sa lettre à son homologue bruxellois, Lord Frost a souligné que les extensions étaient conformes à la volonté de la Grande-Bretagne de mettre en œuvre le protocole.

Bien qu’il y ait encore des «différences importantes» à surmonter dans les pourparlers de demain, les responsables de Whitehall sont prudemment optimistes qu’un compromis peut être trouvé.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré plus tôt cette semaine: «Le Royaume-Uni et l’UE s’engagent tous deux avec les entreprises, la société civile et d’autres parties prenantes en Irlande du Nord, pour comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

“Le Royaume-Uni reste déterminé à résoudre les problèmes en suspens afin de restaurer la confiance sur le terrain en Irlande du Nord, de refléter les besoins des communautés et de respecter toutes les dimensions de l’Accord du Vendredi Saint de Belfast.”