in

Patrick Minford, professeur favorable au Brexit à l’Université de Cardiff, a souligné l’importance d’une campagne de vaccination bien ordonnée loin de l’UE. Il a déclaré: “Le rebond est en grande partie dû au succès de la vaccination et oui, cela était lié au fait d’être en dehors de l’UE afin que le gouvernement puisse agir rapidement, sans se soucier des règles de l’UE en matière d’aides d’État et en utilisant notre propre régulateur médical.”

En dehors de l’UE et avec elle l’Agence européenne des médicaments, le Royaume-Uni a pu aller de l’avant avec l’approbation des doses du vaccin COVID-19.

Au moment où 40 pour cent des Britanniques avaient été piégés, le nombre de ceux qui avaient reçu leur premier vaccin dans l’UE était resté bloqué à environ 12 pour cent.

Pas plus tard que la semaine dernière, les chiffres officiels ont révélé que le Royaume-Uni avait enregistré une croissance de 4,8% du PIB au deuxième trimestre financier.

Selon l’Office des statistiques nationales, il s’agit d’un rebond beaucoup plus profond que ceux vécus en France, en Allemagne et en Espagne.

Mais l’ex-conseiller de la Dame de fer a également expliqué dans un récent rapport universitaire que le Royaume-Uni pourrait s’attendre à une croissance économique encore plus importante à l’avenir.

Le professeur Minford a déclaré: “Cela met à jour les prévisions pour les derniers chiffres et montre que nous sommes sur la bonne voie pour une croissance de 8% en 2021 et de 8% supplémentaires en 2022.”

Dans la Liverpool Investment Letter, l’ancien membre d’Economists for Brexit a exprimé le souhait que le Royaume-Uni « poursuive une stratégie audacieuse de réduction des impôts pour la croissance et le nivellement par le haut ».

Le chercheur du Center for Brexit Policy a déclaré à Express.co.uk : « La lettre souligne également la nécessité d’un programme positif de réductions d’impôts, d’une réglementation et de dépenses réformées pour soutenir et stimuler la croissance.

“Cette croissance supplémentaire fera plus que compenser l’augmentation à court terme de la dette.”

Dans le rapport, l’universitaire basé à Cardiff est allé plus loin en affirmant : « Ces politiques de soutien à la croissance impliquent des réductions d’impôts du côté de l’offre et des augmentations des dépenses dont l’effet à court terme est bien sûr d’augmenter le déficit.

LIRE LA SUITE: Alba engage une action en justice pour forcer IndyRef2

“Mais à long terme, ils font baisser le taux d’endettement, donc en fait se paient eux-mêmes”.

La lettre recommandait : « Pour le bien à long terme de notre pays, la politique budgétaire devrait désormais se concentrer sur la stimulation de la croissance, en particulier dans les régions du « Nord » en dehors du Sud relativement prospère.

“Ce que nous avons découvert”, a déclaré l’homme de 78 ans, “c’est qu’un ensemble audacieux de réductions d’impôts et de dépenses ciblées sur les infrastructures stimulera la croissance dans tout le pays, mais particulièrement dans le Nord, en réduisant l’écart Nord-Sud, et s’amortira aussi par son effet à long terme sur les finances publiques.

L’étude estime que la croissance du Nord pourrait doubler celle du Sud si ces politiques de faible fiscalité étaient adoptées par le gouvernement britannique.

Cependant, le rapport du professeur Minford a également lancé un cri de ralliement pour les autres partisans des politiques économiques axées sur l’offre.

A NE PAS MANQUER :

Alex Salmond déchiré sur les plans d’Alba pour débattre de l’avenir de la monarchie [LATEST]

SNP va de l’avant avec IndyRef2 alors que l’Écosse atteint la «sécurité» COVID [INSIGHT]

Les États-Unis mettent en garde Sturgeon contre le vote sur l’indépendance de l’Écosse [REVEAL]

« Pour se lancer dans cette stratégie », a-t-il affirmé, « le principal besoin est de fermer nos oreilles aux voix sombres qui exhortent à augmenter les impôts et à réduire les dépenses pour réduire la dette de Covid – de cette façon, il n’y a qu’une spirale descendante de chute croissance et un taux d’endettement en hausse — une « boucle catastrophique » de stagnation, d’austérité et de détérioration des finances.

Lors de l’examen des avantages économiques que la Grande-Bretagne pourrait retirer de la signature de ses propres accords de libre-échange en dehors de l’union douanière de l’UE, l’homme de 78 ans a déclaré à Express.co.uk: “Après l’accord avec l’Australie, traite avec les États-Unis et l’accord commercial du Pacifique les pays peuvent générer des gains importants pour le PIB britannique, de sept pour cent ou plus sur le long terme. »

Le Royaume-Uni a déjà reconduit les accords commerciaux de l’UE avec plus de 60 pays.

La Grande-Bretagne a également signé son premier accord commercial post-Brexit sur mesure en octobre 2020, lorsque Tokyo a accepté de signer un accord anglo-japonais de grande envergure qui allait bien au-delà de ce qui avait été proposé au bloc bruxellois.