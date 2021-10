S’adressant à Farming Today de Radio 4, Minette Batters, présidente de la National Farmers’ Union, et Shane Brennan, PDG de Cold Storage Federarion, ont averti le programme d’urgence du gouvernement d’accorder 5 500 visas de travail de trois mois aux travailleurs avicoles de l’extérieur du Royaume-Uni – et 5 000 aux visas de conducteur de poids lourds – c’est trop peu trop tard. Ils ont partagé de profondes inquiétudes concernant la période précédant Noël.

Tout en saluant la décision du gouvernement, Mme Batters a souligné que la chaîne d’approvisionnement n’a pas besoin de “trop ​​de perturbations pour que les choses tournent mal”.

Elle a ajouté que ces problèmes sont également aggravés par la flambée des coûts des marchandises au Royaume-Uni, alors que les pénuries de personnel et de carburant en Grande-Bretagne sont ajoutées à l’équation.

Le président du syndicat a déclaré: “La période précédant Noël ne fait que devenir plus difficile et c’est pourquoi cette demande a été posée. [for the visas].

“Et il est dommage d’être honnête que nous ayons cette conversation aujourd’hui et que nous n’ayons pas vu d’action à ce jour.”

Mais l’animatrice Charlotte Smith a souligné que des mesures étaient prises “à court terme” sous la forme de visas.

Elle a déclaré : « Le gouvernement a annoncé 10 000 nouveaux visas de courte durée pour les travailleurs venant de l’étranger.

« 5 500 à travailler dans l’industrie de la volaille pendant trois mois avant Noël – tout cela a à voir avec les dindes sur les étagères.

“Et 5 000 pour conduire des poids lourds.”

Il a expliqué: “On n’a pas vraiment l’impression que cela fonctionnera dans les délais qu’ils ont fixés pour qu’il soit atteint.”

M. Brennan a ajouté : « D’une part, on nous dit d’agir aujourd’hui pour le faire et d’autre part, nous ne savons pas quand le programme commencera.

“Et cela ne commencera probablement pas avant la fin du mois.”

Mme Batters a ajouté: “C’est une décision très bienvenue pour le secteur de la volaille, mais nous manquons de temps.”