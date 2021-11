Brexit news : Abandonnez les formalités administratives – les entreprises ont dû remplir 48 MILLIONS de documents en 8 mois | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon le chien de garde, la paperasserie – parallèlement aux nouveaux coûts – a fait perdre 17 milliards de livres sterling au commerce entre le Royaume-Uni et l’UE, une perte énorme pour les entreprises.

Le rapport du NAO indique : « Entre janvier et août 2021, les commerçants ont effectué environ 48 millions de déclarations douanières simplifiées et complètes sur les mouvements de marchandises entre la Grande-Bretagne et l’UE et entre le Royaume-Uni et le reste du monde.

« Entre janvier et juin 2021, les agents de certification ont signé 140 000 certificats sanitaires d’exportation (EHC) pour le mouvement de marchandises du Royaume-Uni vers l’UE.

Le rapport montre que les « charges supplémentaires » à la frontière et « ailleurs dans la chaîne d’approvisionnement » ont entraîné une baisse de 15 % – 17 milliards de livres sterling – des marchandises échangées entre le Royaume-Uni et l’UE au deuxième trimestre par rapport à 2018.

« Le commerce du Royaume-Uni avec le reste du monde », quant à lui, a augmenté de 1% – 1 milliard de livres sterling – au cours du même trimestre.

Le rapport note que l’impact du Brexit et l’impact de la pandémie n’ont pas pu être démêlés. Pourtant, « les réductions du commerce du Royaume-Uni avec l’UE sont nettement supérieures à celles du commerce du Royaume-Uni avec le reste du monde au cours de la même période ».

La députée Hilary Benn, présidente de la Commission britannique du commerce et des affaires interpartis et intersectorielle, a déclaré : « Ce rapport confirme ce que nous avons entendu cette année des entreprises.

« Loin de créer des opportunités, le Brexit a grevé les entreprises avec des coûts accrus et des pénuries de main-d’œuvre, ainsi que des montagnes de paperasserie et de remplissage de formulaires inutiles.

Le rapport du NAO soulève également des inquiétudes quant à la décision du gouvernement de reporter les délais administratifs d’octobre et de janvier pour les importations de l’UE à juillet 2022, avertissant qu’il pourrait faire l’objet de mesures pour ne pas « se conformer aux règles du commerce international » avec les exportateurs britanniques à un « désavantage ».

Cependant, il reconnaît que 41 ports nécessitant des mises à niveau n’étaient peut-être pas prêts pour l’introduction de nouveaux contrôles, ajoutant que les travailleurs seront toujours confrontés à des « risques importants » lorsque les changements seront mis en œuvre.

Tim Morris, directeur général du UK Major Ports Group, a appelé à « un arrêt immédiat » des changements « afin que les ports puissent compléter les installations ».

Il a déclaré: « Sans une approche commune pour le recouvrement des coûts aux postes de contrôle frontaliers, les flux commerciaux seront potentiellement faussés, risquant de surcharger certaines routes et de laisser de nouvelles capacités sous-utilisées. »

Gareth Davies, chef du NAO, a déclaré : « Nous reconnaissons les réalisations importantes du gouvernement, des ministères et des tiers dans la fourniture de la capacité opérationnelle initiale nécessaire à la frontière pour la fin de la période de transition.

« Cependant, cela a été fait en partie en utilisant des mesures provisoires et en retardant l’introduction de contrôles complets des importations.

« Beaucoup plus de travail est nécessaire pour mettre en place un modèle de frontière qui réduit le risque de non-respect des règles commerciales internationales, ne nécessite aucune correction temporaire et est moins compliqué et pesant pour les utilisateurs de la frontière. »

Le rapport du chien de garde décrit la gestion par le gouvernement de la nouvelle frontière avec l’UE comme « largement réussie », mais souligne qu’il s’est appuyé sur des mesures temporaires, ce qui n’est « pas durable ».