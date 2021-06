Brexit news : Acceptez les règles de l’UE pour protéger le protocole d’Irlande du Nord, selon Michael Martin | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le taoiseach irlandais (Premier ministre) Michael Martin a déclaré que cela pourrait supprimer “jusqu’à 80% des contrôles”, sur les bons voyages entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Cependant, cela signifierait que le Royaume-Uni accepterait de s’aligner sur les règles de l’UE dans un certain nombre de domaines, renforçant considérablement l’influence de Bruxelles.

L’accord, appelé accord sanitaire et phytosanitaire (SPS), lierait la Grande-Bretagne à certaines règles de l’UE.

Le président Biden a insisté sur le fait que cela n’empêcherait pas le Royaume-Uni de signer un nouvel accord commercial avec les États-Unis.

S’adressant à Sky News, M. Martin a déclaré : « Je pense que les commentaires de l’administration américaine sont intéressants dans la mesure où ils traitent d’un problème important qui concernerait le gouvernement britannique, à savoir la capacité de conclure un accord commercial avec les États-Unis tout en ayant un Accord SPS entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

«À mon avis, il y a là un problème légitime pour le gouvernement du Royaume-Uni, mais à notre avis, un accord SPS traiterait jusqu’à 80% de tous ces problèmes et je pense que c’est un prix qui mérite certainement d’être exploré de la manière la plus complète possible. . “

Aux termes de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson, des contrôles ont désormais lieu sur de nombreuses marchandises transitant entre l’Irlande du Nord et d’autres parties du Royaume-Uni.

Mise à jour à 7h52 : nous venons pour vous ! Le Royaume-Uni pourrait lancer une attaque commerciale surprise de l'UE après le DEUXIÈME départ de Joe Biden

Boris Johnson pourrait exercer des représailles contre les menaces du Brexit de l’UE dès que Joe Biden quittera le Royaume-Uni après le sommet du G7, craignent les initiés de l’UE selon un expert, mais il a été averti que cela pourrait détruire les espoirs d’un accord commercial américain.

Les tensions entre Londres et Bruxelles ont grimpé en flèche après l’effondrement mercredi des pourparlers entre le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, sur une solution à la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

L’Union européenne a menacé de lancer une guerre commerciale contre la Grande-Bretagne si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord dans le cadre de l’accord sur le Brexit, M. Sefcovic avertissant que la patience avec le Royaume-Uni est “très, très mince”.

Mise à jour de 7h37: panique de l'armée européenne alors que le bloc achète 2500 canons – déploiement possible dans la Manche

Les eurocrates devraient débourser des millions pour armer sa force frontalière paramilitaire controversée, peut-on révéler.

Les autorités cherchent à équiper le « Standing Corps » de Frontex de 2 500 pistolets semi-automatiques et de plus de trois millions de cartouches pour patrouiller les frontières extérieures du bloc.

Les nouvelles troupes pourraient même être déployées dans la Manche pour aider à lutter contre le trafic de personnes entre le Royaume-Uni et la France.

Mais les critiques ont qualifié cette décision de “développement menaçant” dans la transition vers un super-État européen à part entière.