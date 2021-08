Brexit news: Adonis a ENCORE réduit au silence après avoir appelé à l’annulation du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

L’archi-Remainer s’est rendu sur Twitter plus tôt dans la journée pour partager ses réflexions avec les 154 000 abonnés qu’il a amassés sur la plate-forme de médias sociaux. Lord Adonis a écrit : « Il est de plus en plus clair que le Brexit doit être inversé, étape par étape, pour éviter une calamité sociale et économique en Grande-Bretagne. » Cependant, ses commentaires n’ont pas été bien accueillis par de nombreuses personnes qui ont répondu furieusement à son message.

En réponse au message initial de Lord Adonis, un utilisateur a écrit : « Après cinq ans, on pourrait penser qu’une sorte d’acceptation de la nouvelle réalité se produirait, indépendamment de la façon dont on a voté.

« À un moment donné, il est temps de passer à autre chose. »

Un autre a déclaré: “Cela ne se produit vraiment pas.”

Un troisième a ajouté : « Des déchets absolus. »

Alors qu’un quatrième a écrit : « Le problème que vous avez Andrew, c’est qu’environ la moitié des affirmations que vous faites ne sont pas vraies… vous devenez rapidement le garçon qui criait au loup.

« Le Brexit n’est pas sur le point de s’inverser. Le monde n’est pas plat. Nous n’avons pas besoin d’obsession – nous avons besoin de vraies solutions, pour les vrais problèmes.

D’autres étaient d’accord avec Lord Adonis.

Une personne a écrit : « Je suis tout à fait d’accord que le Brexit est un désastre total ! Mais comment l’inverser lorsque Keir Starmer n’en parle même pas ? »

M. Embery a déclaré: “Aucune de leurs prédictions ne s’est réalisée.”

Lord Adonis a été actif sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, qualifiant la décision de quitter l’UE de “catastrophe” et dénonçant “les pénuries alimentaires et les nouveaux frais d’itinérance”.

Cependant, M. Embery n’est toujours pas convaincu par l’évaluation sombre du pair travailliste.

Il a déclaré à Express.co.uk : « La vérité est qu’ils allaient toujours présenter le Brexit comme un désastre, nous le savons, nous aurions pu le prédire.

« Quoi qu’il se soit passé au cours des premiers mois ou des deux premières années après notre départ de l’UE, il allait y avoir un groupe de fanatiques purs et durs de l’UE qui allaient faire valoir qu’il s’agissait d’un désastre, c’est ce que nous vous avons dit. passé.”

M. Embery a ajouté: «Mais en fait, si vous regardez leurs prédictions lors du référendum, presque aucune d’entre elles ne s’est réalisée.

“On nous a dit que l’économie allait s’effondrer, on nous a dit qu’il allait falloir un budget d’austérité d’urgence, que le chômage monterait en flèche, les taux d’intérêt monteraient en flèche, il y aurait même une menace pour la paix en Europe. Et rien de tout cela n’est arrivé.

En conséquence, les opposants au Brexit se concentraient désormais sur des problèmes plus petits et mettaient en évidence tout « obstacle sur la route » dans le but de faire valoir leur point de vue, a-t-il déclaré – par exemple, des problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord.

M. Embery a conclu: “Mais, l’ampleur des problèmes ne ressemble en rien à ce qu’ils avaient prédit.”