Brexit news : Adonis célèbre l’anniversaire de l’euro : « La Grande-Bretagne va rejoindre » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Dans un autre tweet, l’arch Remainer et les pairs travaillistes ont insisté sur le fait que l’euro avait renforcé l’économie du bloc. Il a également déclaré que les prévisions optimistes fixées pour la monnaie se sont maintenant réalisées. Lord Adonis a déclaré aujourd’hui: « En ce 20e anniversaire de l’euro, les prévisions optimistes à son lancement se sont pour la plupart réalisées, notamment qu’il durerait et renforcerait l’UE et son économie.

« Les critiques britanniques, qui l’ont utilisé pour se diriger vers le Brexit, ont tout simplement endommagé leur propre pays.

« Un jour, la Grande-Bretagne rejoindra. »

Malgré ses commentaires, certains n’étaient pas d’accord avec l’éminent Remainer.

Mike Barrett a déclaré : « Comme Rip Van Winkle, vous avez dormi au cours des 20 dernières années et n’avez pas remarqué la dévastation causée sur le sud de l’Europe par l’imposition de l’hégémonie économique allemande.

« Suggérer que nous devrions rejoindre l’Euro est criminellement stupide. Vous êtes un idéologue irréfléchi. Excusez la tautologie. »

Un autre compte, nommé Science Geek, a déclaré: « Nous sommes mieux dans le marché unique et hors de l’union monétaire unique – nous avons eu le meilleur des deux et nous l’avons fait exploser.

« L’euro est une expérience politique ratée qui a nourri le populisme en Europe du Sud.

« Ce qui le sauve, c’est qu’il n’y a pas de véritable mécanisme de sortie – ce n’est pas une bonne chose. »

L’année dernière, la zone euro a commencé à être en proie à une crise énergétique en raison d’un manque d’approvisionnement en provenance de Russie, ce qui a provoqué une flambée des prix.

Selon les chiffres de l’Institut des statistiques, l’Italie, qui a été l’un des premiers pays à adopter la monnaie, a vu son niveau d’endettement augmenter au cours des 20 dernières années.

En 2002, lorsque la monnaie a été lancée, sa dette s’élevait à 106,4 % du PIB du pays.

En 2020, ce chiffre est passé à 155,8%.

De même, la dette de la Grèce a bondi à 205,6% tandis que celle du Portugal s’élève désormais à 133,6%.