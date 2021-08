Brexit news : Adonis déclenche la folie du Brexit – “Quatre repas de la révolution !” | Politique | Nouvelles

in

La Grande-Bretagne souffre actuellement d’une pénurie de main-d’œuvre dans certaines industries, notamment la transformation des aliments et le transport. Cela a entraîné des pénuries de certains produits, les experts accusant la pandémie de coronavirus, le régime de congé et le Brexit.

Lord Adonis, qui dirige le Mouvement européen du Royaume-Uni, a appelé la Grande-Bretagne à rejoindre l’UE.

Sur Twitter, il a déclaré: “La sécurité alimentaire est le travail le plus fondamental du gouvernement et elle a échoué – à cause du Brexit.

« Donc, dans un monde rationnel et sensé, quelle devrait être la réponse politique ? »

La question a suscité une réponse paniquée de ses partisans, dont l’un a suggéré que cela pourrait conduire à la révolution.

L’un d’eux a répondu : « Nous sommes à quatre repas de la révolution. »

Un autre a ajouté : « Puisque nous sommes très loin d’un monde rationnel, chercher la sortie de secours pourrait être un bon début ?

Un troisième utilisateur de Twitter a déclaré : « Dans un monde sensé et rationnel, nous ouvririons des négociations pour rejoindre le [European] marché unique.

« Dans un monde sensé et rationnel, il y aurait un vote de défiance envers le gouvernement actuel. »

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE – Il est temps de reprendre le contrôle ! Furious Leaver appelle Boris à tenir tête à l’UE

Le Times rapporte que le gouvernement envisage d’ajouter les chauffeurs de camion à la liste des professions en pénurie pour faire face à un déficit d’environ 100 000.

Cela permettrait aux entreprises d’embaucher plus facilement des chauffeurs étrangers.

Auparavant, les ministres ont répondu en exhortant les entreprises à embaucher et à former davantage de personnel britannique.

Lord Adonis a été ministre dans les gouvernements travaillistes de Tony Blair et Gordon Brown.

Il a fait campagne contre le Brexit avant et après le référendum de juin 2016.

En mars 2021, North East Bylines a publié un article de Lord Adonis, dans lequel il soutenait que la Grande-Bretagne devrait présenter une nouvelle demande d’adhésion à l’UE.

Il a écrit : « Rien de moins que de rejoindre l’Union européenne n’est soit acceptable, soit pratique comme objectif ultime.

«Pour la sécurité, la prospérité et l’influence de la Grande-Bretagne en tant que nation, nous devons participer à part entière au plus grand bloc de libre-échange au monde qui se trouve à notre porte.

«Mais accomplir cela politiquement dans le climat actuel doit se faire par étapes.

“Il ne s’agit pas d’être provisoire – comme les partis et les politiciens anti-Brexit l’ont été au cours de l’année dernière – mais d’amener autant de personnes que possible avec nous dans ce voyage.”