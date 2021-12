Brexit news : Adonis s’en prend à Lord Frost alors qu’il s’apprête à attaquer Liz Truss | Politique | Des nouvelles

Le pair travailliste s’est régulièrement heurté à l’ancien ministre du Brexit sur son approche des négociations avec Bruxelles. Fervent défenseur de l’UE, il a accusé Lord Frost d’un manque de respect envers les partenaires sur le continent et d’être inutilement hostile.

Ce matin, il a exhorté Mme Truss à défaire le travail effectué par son prédécesseur.

Il a déclaré que ce n’est qu’en changeant radicalement de ton que les relations du Royaume-Uni avec l’UE27 s’amélioreraient.

Le pair a déclaré : « La tâche principale de Liz Truss est de dégivrer nos relations avec l’UE et d’amorcer un retour pragmatique vers le marché unique et l’union douanière.

« Le Brexit n’a pas fonctionné, ne fonctionnera pas et doit être progressivement inversé pour le bien du pays. »

LIRE LA SUITE SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Hier soir, Mme Truss a été chargée d’assumer la responsabilité des futures relations du Royaume-Uni avec l’UE.

Lord Frost a démissionné avec « effet immédiat » samedi soir, après avoir convenu avec le Premier ministre qu’il quitterait son emploi en janvier.

Il a cité « la direction actuelle des déplacements » du gouvernement, ainsi que les craintes concernant les mesures « coercitives » de Covid comme raisons de sa décision de partir.

La nomination de Mme Truss signifie qu’il n’y aura plus de ministre dédié au Brexit, le rôle étant plutôt utilisé dans le cadre du dossier du ministre des Affaires étrangères.

C’est aussi la première fois en près de deux ans que le responsable de la politique du Brexit sera basé à la Chambre des communes.

Les députés n’ont pas pu interroger directement le ministre responsable des discussions, Lord Frost n’étant pas basé à la chambre primaire.

A NE PAS MANQUER :

Smug Barnier donne un coup de départ à Frost : « L’UE sous-estimée » [REACTION]

C’est sérieux! Un député conservateur brise la couverture après la bombe Frost Brexit [UPDATE]

Ne t’avise pas ! Le chef de l’UE furieux met en garde Boris contre le remplacement de Frost [INSIGHT]

Le changement d’approche met également fin aux affrontements réguliers avec Lord Adonis, dont les attaques malveillantes anti-Brexit ne seront plus lancées contre le responsable des pourparlers.

Lord Adonis a tweeté ce week-end: « Lord Frost a démissionné parce qu’il sait que son accord sur le Brexit se désintègre dans une crise profonde et il veut sortir avant que tout le fiasco et le désastre du Brexit ne lui soient personnellement attribués en tant que factotum et laquais de Johnson. «

Cependant, l’ancien ministre du Brexit a rejeté les allégations de retombées avec le Premier ministre sur la stratégie de négociation.

Ce matin, il a insisté sur le fait qu’il n’avait « jamais été en désaccord » avec Boris Johnson au sujet de la politique du Brexit.

Il a ajouté: « Jusqu’au dernier jour, nous avons été absolument alignés là-dessus, et Liz Truss et Chris Heaton-Harris, j’en suis sûr, vont faire un excellent travail.

« J’ai quitté le gouvernement parce que, comme je pense que c’est bien connu, je ne pouvais pas soutenir certaines politiques – plus récemment sur les restrictions Covid et le Plan B.

« Et si vous êtes ministre, vous devez soutenir la responsabilité collective, vous devez soutenir les décisions du gouvernement, et je ne pouvais pas, c’est pourquoi j’ai dû partir. »

Lord Frost a déclaré que sa démission n’était « absolument pas une question de leadership », déclarant à Sky News: « Je suis absolument convaincu que ce pays a un grand avenir sous la direction de Boris Johnson si nous pouvons adopter les bonnes politiques ».