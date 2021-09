Brexit news: Alastair Campbell’s Rejoiner se réjouit alors qu’il attribue la crise du carburant au Royaume-Uni à la sortie de l’UE | Politique | Nouvelles

BP annonce la fermeture des stations-service dans un communiqué

BP envisage de rationner les livraisons de carburant d’essence et de diesel aux parvis à travers le Royaume-Uni pour s’assurer que les approvisionnements ne s’épuisent pas. Le géant britannique du pétrole et du gaz a rencontré le gouvernement et a fait part de ses inquiétudes quant à l’impossibilité de transporter le carburant des raffineries vers ses parvis alors que la pénurie mondiale de conducteurs de poids lourds se poursuit. BP, qui compte environ 1 200 stations-service de marque réparties sur des centaines de kilomètres en Grande-Bretagne, en ferme temporairement certaines en raison de l’escalade du problème.

Depuis que la pénurie de chauffeurs de poids lourds et les problèmes d’approvisionnement ont été révélés pour la première fois il y a plusieurs semaines, les Rejoiners ont sauté sur l’occasion d’attribuer cela au Brexit.

Aujourd’hui, Alastair Campbell, l’ancien spécialiste de l’image du Labour sous Tony Blair, a tenté sarcastiquement de blâmer le départ du Royaume-Uni de l’UE pour les problèmes actuels.

Il a écrit : « Rien à voir avec le Brexit, je suppose que mon garage Shell local n’a pas d’essence sans plomb.

“Ce doit être ces problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale qui semblent continuer à s’attaquer à la Grande-Bretagne.”

Alastair Campbell a imputé la crise du carburant au Royaume-Uni au Brexit (Image: GETTY)

Plus tôt, son collègue Rejoiner Femi Oluwole s’est moqué sarcastiquement de l’escalade de la crise pétrolière dans tout le Royaume-Uni comme “une autre énorme victoire pour le Brexit”.

Il a retweeté un article sur les derniers numéros et a écrit : « Encore une énorme victoire pour le Brexit !!

Dans un autre tweet, l’activiste politique et cofondateur du groupe de défense de l’Union européenne Our Future Our Choice a rejeté les affirmations selon lesquelles le Brexit n’était pas la cause des problèmes, insistant sur le fait que c’est “la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas résoudre” le problème actuel. problèmes d’approvisionnement.

M. Oluwole a écrit: “N’oubliez pas que la principale demande de la Road Haulage Association pour remédier à ces pénuries est bloquée par le Brexit.

La rejointe Femi Oluwole s’est moquée sarcastiquement de la crise du carburant comme “une autre énorme victoire pour le Brexit” (Image: GETTY)

“Donc, je me fiche que vous pensiez que le Brexit a causé cela.

“Le Brexit est la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas le réparer.”

Mais les commentaires du Rejoiner ont rapidement été déchirés par plusieurs personnes sur la populaire plate-forme de médias sociaux.

L’utilisateur de Twitter @Ianto1960 a écrit: “Alors pourquoi le reste de l’Europe souffre-t-il également du même problème que Femi? Est-ce également imputé au Brexit?”

BP envisage de rationner les livraisons de carburant d’essence et de diesel aux parvis à travers le Royaume-Uni (Image: GETTY)

BP a fait part de ses inquiétudes quant à l’impossibilité de transporter du carburant des raffineries vers ses parvis (Image: GETTY)

@TartanTory a commenté: “Le Brexit ne bloque rien Femi. La décision d’accorder ou non des visas temporaires est le problème.

“Mais même si des visas temporaires sont accordés, il y a une pénurie de chauffeurs en Europe, nous devrons donc chercher plus loin.”

@djmurphykavos a ajouté : « Toute l’Europe manque de chauffeurs. Ils vieillissent et doivent passer des examens médicaux tous les cinq ans après 45 ans.

“La plupart échouent et se font retirer leur poids lourd.

Les moments clés qui ont conduit au Brexit (Image : EXPRESS)

“Pour conduire un camion-citerne, il faut plus qu’un simple permis pour conduire un camion. Vous devez avoir un ticket ADR.

“Mais blâmons le Brexit.”

BP a déclaré jeudi dans un communiqué: “Nous rencontrons des problèmes d’approvisionnement en carburant sur certains de nos sites de vente au détail au Royaume-Uni et avons malheureusement vu une poignée de sites fermer temporairement en raison d’un manque de qualités sans plomb et diesel.

« Ceux-ci ont été causés par des retards dans la chaîne d’approvisionnement, qui a été touchée par des pénuries de chauffeurs dans l’ensemble du secteur au Royaume-Uni, et nous travaillons dur pour résoudre ce problème.

“Nous continuons à travailler avec notre fournisseur de transport pour minimiser les perturbations et assurer des livraisons efficaces et efficientes pour servir nos clients. Nous nous excusons pour tout inconvénient causé.”

Esso d’ExxonMobil a également déclaré qu’un petit nombre de ses 200 sites de vente au détail Tesco Alliance à travers le Royaume-Uni avaient été touchés par le dernier problème.

Il a déclaré dans un communiqué: “Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties de notre réseau de distribution pour optimiser les approvisionnements et minimiser tout inconvénient pour les clients.”

La Petrol Retailers Association (PRA), qui représente des parvis indépendants qui représentent près des deux tiers des stations-service britanniques, a déclaré que les problèmes semblaient se limiter à Londres et au sud-est de l’Angleterre, ajoutant qu’ils semblaient également être un problème à court terme.

Gordon Balmer de la PRA a déclaré: “Selon les dernières données du BEIS (département commercial), la demande de carburant n’est encore qu’à 92% des niveaux d’avant la pandémie, nous pensons donc qu’il devrait y avoir un stock suffisant dans les raffineries et les terminaux de livraison à travers le Royaume-Uni. “