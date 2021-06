Brexit news : allez-vous boycotter les produits de l’UE27 pour protester contre le traitement réservé à la Grande-Bretagne par le bloc ? | Politique | Nouvelles

in

Brexit : Boris Johnson salue le travail du négociateur David Frost

Les relations entre Londres et Bruxelles ont été caractérisées par une agitation croissante ces dernières semaines, les eurocrates étant apparemment contrariés par le refus du ministre du Brexit, Lord David Frost, d’assouplir sa position sur le protocole en particulier. La semaine dernière, le commissaire européen Maros Sefcovic a averti que les relations entre l’UE et le Royaume-Uni se détérioreraient si la situation n’était pas résolue, tandis que des initiés bruxellois ont lancé hier l’idée que Lord Frost soit remplacé par Michael Gove en tant que leader britannique du Brexit.

Une enquête publiée ce week-end par le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a suggéré que l’attitude de l’UE commençait à grincer des dents auprès de la publication britannique, avec près de 95% des 1 412 personnes qui ont répondu entre lundi et midi vendredi ont déclaré qu’elles préféraient désormais acheter des produits originaires de en Grande-Bretagne ou dans le reste du monde par rapport à ceux de l’UE27.

S’exprimant sur les résultats du sondage de vendredi, le rédacteur en chef de Facts4EU, Leigh Evans, a déclaré: “Depuis un certain temps, nous savons qu’un nombre croissant de personnes disent que les relations de l’UE avec le Royaume-Uni depuis le Brexit les ont amenés à repenser leur décisions d’achat en faveur de fournisseurs britanniques ou d’autres pays non membres de l’UE.

« Bien que notre sondage tombe dans la catégorie de l’auto-sélection plutôt que d’être un sondage purement aléatoire, les résultats sont si puissants qu’il ne semble pas y avoir de question sur la force des sentiments au Royaume-Uni. Les répondants pro et anti-UE ont également pu répondre à l’enquête, et nous nous sommes efforcés d’encourager toutes les parties à participer, comme nous l’avons indiqué dans notre introduction.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

« Dans une mesure supplémentaire pour assurer l’équilibre, nous avons placé les options pro-UE pour les réponses à choix multiples au-dessus de celles qui expriment une réticence à acheter dans les pays de l’UE27.

“Nous avons également laissé le sondage ouvert pendant plus de quatre jours pour laisser le temps au lien vers le sondage d’être envoyé par des individus et des groupes pro et anti-UE.”

“Même en tenant compte d’un élément de” biais d’auto-sélection “, ces résultats doivent alerter les entreprises des pays de l’UE27 sur le fait que les actions et les déclarations de la Commission européenne, du Conseil de l’UE et du Parlement de l’UE n’ont pas attiré l’attention du public britannique traditionnellement équitable envers l’UE en général.

JUST IN: Piège du Brexit – Frost ne doit pas tomber dans le “truc” de l’UE, selon le Brexiteer

Facts4EU a publié son propre sondage vendredi (Image: Facts4EU)

M. Evans a souligné: «Nous n’avons vu aucune preuve de sentiments négatifs de la part des citoyens britanniques envers les citoyens des pays de l’UE27 – ce sont les actions et les paroles des dirigeants idéologiques du bloc qui ont provoqué une réaction apparente.

“Facts4EU.Org a observé que de nombreux anciens” Remainers “devenaient des “Brexiteers” ardents, en raison de la façon dont le Royaume-Uni a été traité.”

Au total, 30,7% des personnes interrogées ont promis de ne pas acheter d’articles dans les pays de l’UE, 48,8% étant beaucoup moins susceptibles de le faire, et 15,7% supplémentaires déclarant qu’elles étaient un peu moins susceptibles d’acheter, ce qui représente 94,8%.

Deux pour cent supplémentaires ont déclaré qu’ils n’avaient pas modifié leurs habitudes d’achat, tandis que seulement 2,3 pour cent ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles d’acheter des produits de l’UE depuis le Brexit.

A NE PAS MANQUER

Le Royaume-Uni lancera son propre satellite avec le Space Command «pour lutter contre la menace russe [REVEALED]

Coronavirus : impact psychologique du port du masque [EXPOSED]

Le plan de Boris Johnson pour réduire votre facture d’énergie de 750 £ [REVEALED]

Lord David Frost supervise les pourparlers avec l’UE (Image: GETTY)

Certains eurocrates pensent que Michael Gove serait plus approprié (Image: GETTY)

S’adressant à Express.co.uk, David Jones, vice-président du groupe de recherche européen et député conservateur de Clwyd West, a déclaré : « La plupart des citoyens britanniques préféreraient désormais acheter des produits ou des produits fabriqués au Royaume-Uni ou dans le Commonwealth. pays tiers.

“C’est sans aucun doute une perte majeure pour l’UE, étant donné la taille et la richesse de l’économie britannique, mais c’est aussi un coup de pouce pour les producteurs nationaux, qui ont désormais clairement la bonne volonté de millions de consommateurs britanniques.

“L’abandon de l’achat de produits de l’UE sera également un atout majeur dans nos négociations commerciales avec d’autres pays du monde.”

Les chiffres de l’Office of National Statistics (ONS) suggèrent qu’en mars 2019, les importations en provenance des 27 autres États membres de l’UE ont totalisé 25,2 milliards de livres sterling, contre 17,8 milliards de livres sterling pour le reste du monde.

Chronologie du Brexit (Image : Express)

Cependant, au cours du même mois cette année, les importations de l’UE ont chuté de près de 30 % à 18,9 milliards de livres sterling, tandis que les importations hors UE ont légèrement augmenté de 2,1 % à 19,3 milliards de livres sterling.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​clairement exprimé leurs sentiments en réponse à un article publié lundi.

L’un d’eux a commenté : « L’UE a passé les cinq dernières années à m’insulter, moi et mon pays.

« Pourquoi diable voudrais-je acheter leurs biens ou services ?

David Jones, président du Groupe de recherche européen (ERG) (Image : Parliament TV)

“J’évite à tout prix tout ce qui concerne l’UE, ils n’ont que de la haine pour moi et mes compatriotes britanniques.”

Un autre a ajouté: “Je fais ma part et je n’achète pas de produits de l’UE là où j’ai le choix. Pas de vin, de beurre ou de fromage de l’UE, etc.

“Pas de voitures de l’UE et quand j’aurai besoin de nouveaux produits blancs, je m’assurerai qu’ils ne proviennent pas de l’UE.

“Je vérifie définitivement l’origine des marchandises pour m’assurer d’où viennent les choses afin que je n’achète pas leurs marchandises.”