Brexit news: AMT élabore un plan directeur commercial pour conclure un nouvel accord avec la puissance indienne de 2 TRN | Politique | Des nouvelles

La secrétaire au Commerce, Anne-Marie Trevelyan, se rendra en Inde avec l’offre d’assouplir les règles d’immigration dans le cadre d’un plan visant à conclure un accord commercial avec un État qui devrait devenir la troisième économie d’ici 2050. Le mois prochain, Mme Trevelyan entamera des négociations avec l’État et peut utiliser un schéma, similaire à celui convenu avec l’Australie, afin de signer un accord commercial à succès – avant l’UE et les États-Unis. Selon la proposition, les jeunes Indiens pourraient travailler au Royaume-Uni jusqu’à trois ans, tandis que les étudiants pourraient bénéficier d’une réduction des frais de visa.

Il est également prévu de permettre aux étudiants indiens de rester au Royaume-Uni pendant un certain temps après l’obtention de leur diplôme.

Selon The Times, Mme Trevelyan est soutenue par Liz Truss, le ministre des Affaires étrangères souhaitant renforcer les liens avec l’Inde face à la montée en puissance de la Chine.

Le Royaume-Uni souhaite établir des échanges commerciaux dans l’industrie technologique et numérique en pleine croissance de l’Inde.

Aux tarifs actuels, un visa pour un citoyen indien coûte 1 400 £, alors qu’il ne coûte que 348 £ pour les étudiants et 95 £ pour les touristes.

Une source gouvernementale a déclaré que le Royaume-Uni devrait proposer des compromis sur les tarifs des visas s’il y avait une chance de conclure un nouvel accord commercial.

L’année dernière, le Royaume-Uni et l’Inde ont convenu d’approfondir la coopération entre les deux États avec un nouveau partenariat commercial renforcé.

Grâce à ce partenariat, 6 500 nouveaux emplois seront créés tout en générant 1 milliard de livres sterling de nouveaux échanges entre les deux.

Le partenariat est également considéré comme une étape clé dans la conclusion d’un accord de libre-échange avec l’État cette année.

« Et de Singapour à la Suisse, nous avons négocié des accords de libre-échange ambitieux pour stimuler les emplois et les investissements ici chez nous.

« Mais ce n’est pas tout.

« De la simplification des obligations ahurissantes et complexes de l’UE sur la bière et le vin à la restauration fière du sceau de la couronne sur le côté des verres à pinte, nous réduisons la bureaucratie et la bureaucratie de l’UE et restaurons le bon sens dans notre livre de règles.

« Le travail n’est pas terminé et nous devons continuer sur notre lancée.

« Au cours de l’année à venir, mon gouvernement ira plus loin et plus vite pour tenir la promesse du Brexit et tirer parti de l’énorme potentiel qu’apportent nos nouvelles libertés. »