Brexit News: Andrew Adonis perd la tête avec le Premier ministre – L’UE a du « bon sens » | Politique | Nouvelles

Un Lord Adonis furieux a eu du mal à contenir sa colère contre le Premier ministre alors qu’il affirmait que Boris Johnson « va à l’encontre de la réalité » avant de suggérer que « le Brexit ne fonctionne pas » et a demandé aux Britanniques de resserrer leurs liens avec le bloc.

Faisant rage sur son fil Twitter, il a claqué: «Boris Johnson, avec ses blagues travaillistes et son faux optimisme, peut marquer contre ses opposants politiques…

« Mais il vole à l’encontre de la réalité !

« La réalité des stations-service fermées, des rayons de supermarchés vides et d’une crise nationale croissante ! »

Lord Adonis a poursuivi en affirmant que le Brexit ne fonctionnait pas pour la Grande-Bretagne et, selon lui, le peuple britannique « s’en rend de plus en plus compte ».

JUSTE DANS ‘Oo il est fatigué !’ Soubry fait rage contre Boris Johnson pour ‘s’être envolé pour Marbella’

Lord Adonis a ensuite appelé les Britanniques à rejoindre son mouvement européen « de bon sens » qui vise à pousser le Royaume-Uni dans une relation plus étroite avec l’UE.

Il a expliqué comment son groupe « nous ramènera » dans des liens plus étroits avec les marchés et les institutions européens « dont dépend notre succès ».

Le pair travailliste a ajouté que le groupe visait également à « faire redémarrer notre économie ».

Le Remainer enragé a conclu : « Alors rejoignez notre campagne aujourd’hui ! Le Brexit ne marche pas !

EN SAVOIR PLUS « Pourquoi l’avez-vous signé ! » Lord Frost détruit à cause du protocole NI « ne comprenez-vous pas ? »

À son tour, ces achats de panique ont également aggravé les problèmes de la chaîne d’approvisionnement.

Alors qu’une pénurie d’approvisionnement en gaz, un problème ressenti à l’échelle internationale en raison d’une augmentation de la demande alors que le monde émerge de la pandémie de COVID-19, a également affligé le Royaume-Uni de problèmes.

En conséquence, les prix de l’énergie ont grimpé en flèche dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires et d’effondrement des chaînes d’approvisionnement liées aux pénuries de carburant, de main-d’œuvre et d’énergie.

Dimanche, la colère s’est accentuée contre Boris Johnson, car il a été révélé qu’il s’était rendu à Marbella immédiatement après son discours de la conférence du Parti conservateur mercredi, une décision que l’ancienne députée Anna Soubry a qualifiée de mauvais timing et non appropriée compte tenu des multiples crises qui se déroulent en Grande-Bretagne.