Brexit news: Andrew Adonis salue le «moment décisif» aussi grand que le référendum sur l’UE | Politique | Nouvelles

Le pair travailliste et ardent défenseur de l’UE a décrit aujourd’hui comme un “moment décisif en politique”. Plus de 48 millions de personnes ont le droit de voter dans les sondages d’aujourd’hui, une série d’élections ayant lieu à travers le pays.

En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreuses élections qui devaient se tenir à cette époque l’année dernière ont été retardées.

Cela signifie que les Britanniques participent aux élections locales et à la mairie, à l’élection partielle de Hartlepool Westminster et que les électeurs d’Écosse et du Pays de Galles élisent également des représentants à leurs parlements.

Lord Adonis a tweeté: «Je soupçonne que les élections d’aujourd’hui seront considérées comme un moment décisif à mi-parcours en politique, semblable au référendum de 2016, au mercredi noir en 1992 et aux élections partielles de 1981 à Warrington.

“Alors n’oubliez pas de voter!”

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Aujourd’hui, c’est le premier test électoral pour Sir Keir Starmer depuis qu’il a succédé à Jeremy Cornyn à la tête du parti travailliste en avril de l’année dernière.

Cependant, c’est aussi le premier test électoral pour Boris Johnson depuis qu’il “a fait le Brexit”, quittant l’UE en janvier 2020 et concluant un accord de libre-échange avec le bloc la veille de Noël l’année dernière.

Les yeux sont tournés vers l’élection partielle de Hartlepool, où le parti travailliste a conservé de justesse le siège en 2019 avec une majorité très réduite.

De nombreuses autres régions du nord de l’Angleterre ont voté conservateur pour la première fois sur le dos de la promesse de M. Johnson de tenir le Brexit.

Le candidat travailliste à l’élection partielle est le Dr Paul Williams, qui représentait auparavant le siège de Stockton South de 2017 à 2019.

En tant que député, il a préconisé que le Royaume-Uni annule le résultat du référendum et reste dans l’UE.

LIRE LA SUITE: Chaos de Jersey: la vidéo capture le moment où les bateaux se COLLENT pendant des scènes tendues

Il a écrit sur les réseaux sociaux: «Le Parlement européen vient de ratifier l’accord sur le Brexit avec la Grande-Bretagne.

“Notre mission est maintenant d’inverser cette situation et de ramener la Grande-Bretagne en Europe, où nous devons être pour notre prospérité et notre sécurité.”

Il a ajouté: “Inverser le Brexit est réalisable.

“Il ne s’agit pas de ramener Lazarus à la vie mais de dire à Johnson, Farage, Gove et Cummings de se perdre.

“Une grande démocratie et un peuple formidable qui ne peut pas faire cela ne peut pas faire grand-chose.”

Les bureaux de vote pour l’élection partielle de Hartlepool ont fermé à 22 heures ce soir.

Alors que de nombreuses élections qui se déroulent aujourd’hui attendent jusqu’à demain pour commencer le décompte des voix, à Hartlepool, le processus commencera immédiatement.

Un résultat aux élections est attendu aux petites heures du matin, entre 4h et 6h du matin.