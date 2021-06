Brexit news : Angela Merkel et Macron font pression sur l’UE pour qu’elle “développe une réponse juridique” au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Selon de hauts responsables parlant à RTE News, le commissaire européen Maros Sefcovic a rassuré les États membres de l’UE que Bruxelles envisagerait trois mesures d’escalade différentes contre le Royaume-Uni si Boris Johnson décidait de reporter unilatéralement la mise en œuvre du protocole Brexit en Irlande du Nord.

Comme l’a rapporté Tony Connelly, rédacteur en chef de RTE Europe, l’UE envisage de prendre des réponses « mesurées » à toute décision unilatérale que le gouvernement de Boris Johnson prendra sur le protocole.

Mais l’Allemagne et la France font pression sur la Commission pour qu’elle “développe une série de réponses juridiques précises” contre le Royaume-Uni.

M. Connelly a indiqué que M. Sefcovic avait déclaré aux États membres que la voie légale pourrait voir le Royaume-Uni devant la Cour de justice européenne dès septembre.

La Commission envisagerait également deux autres moyens de forcer le Royaume-Uni à se conformer à l’accord de retrait.

D’une part, ils envisageraient des procédures d’arbitrage, tandis que le dernier recours serait de déclencher des mesures de rétorsion via l’Accord de commerce et de coopération (ACT).

Une source a déclaré à M. Connelly : « La presse britannique semble développer le récit selon lequel si elle prolonge unilatéralement le délai de grâce à la fin du mois, l’UE réagira automatiquement.

“L’UE ne veut pas se laisser entraîner dans le stupide récit de type guerre des saucisses, où nous serions perçus comme étant lourds à cause de choses comme la viande réfrigérée, les saucisses, etc.”

L’UE a menacé de lancer une guerre commerciale contre la Grande-Bretagne si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord aux termes de l’accord de “divorce” du Brexit que M. Johnson a signé.

La perspective d’un différend commercial sur la “guerre des saucisses” est survenue après que le ministre du Brexit, Lord Frost, a refusé d’exclure la possibilité que le Royaume-Uni puisse retarder unilatéralement l’imposition de contrôles sur les viandes réfrigérées de fabrication britannique qui devraient entrer en vigueur à la fin du mois.

Le protocole maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique européen et l’union douanière afin d’éviter une frontière dure avec l’Irlande, créant ainsi une barrière commerciale dans la mer d’Irlande pour les marchandises traversant la Grande-Bretagne.

M. Johnson, qui s’entretiendra avec les dirigeants de l’UE au cours du sommet du G7, a déclaré à la BBC: “Vous comprendrez qu’il existe des moyens d’appliquer le protocole, des moyens de le faire fonctionner, qui peuvent être excessivement lourds.

“Je vous donne juste une statistique : 20 % des contrôles effectués sur l’ensemble du périmètre de l’UE sont désormais effectués en Irlande du Nord, soit trois fois plus qu’à Rotterdam.”

Les nouveaux accords post-Brexit sont entrés en vigueur le 1er janvier et le différend couve toujours, mais M. Johnson a insisté sur le fait que “je pense que nous pouvons régler le problème”.

Le différend sur le Brexit a attisé les tensions pour les syndicalistes d’Irlande du Nord, qui n’aiment pas les barrières avec la Grande-Bretagne.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que M. Johnson était impatient de soulever le protocole avec le président américain afin qu’il puisse être “très clair sur notre position”, mais a déclaré que le couple “ne s’était pas attardé” sur la question.

M. Raab a déclaré à Sky News que le Premier ministre avait pu expliquer que “nous voulons une approche flexible et pragmatique”.

“Mais pour que cela se produise, l’UE doit être moins puriste, plus pragmatique et plus flexible dans sa mise en œuvre. La balle est tout à fait dans le camp de l’UE par rapport à cela”, a ajouté le ministre des Affaires étrangères.

“L’essentiel pour nous est que la menace, le risque, pour l’accord du Vendredi saint vient de l’approche adoptée par l’UE – une approche particulièrement puriste.”

Lors d’une conférence de presse avant le sommet du G7, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur le fait que le protocole est la “seule solution” pour empêcher une frontière dure avec la République et doit être pleinement mis en œuvre.

Elle a déclaré: “Nous avons fait preuve de flexibilité, nous ferons preuve de flexibilité, mais le protocole et l’accord de retrait (Brexit) doivent être mis en œuvre complètement.”

Le président français Emmanuel Macron a également averti que l’accord sur le Brexit ne pouvait pas être renégocié.