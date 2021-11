Brexit news : Ann Widdecombe dit que Frost doit prendre l’option nucléaire en déclenchant l’article 16 | Politique | Nouvelles

L’ex-député européen du Brexit s’exprimait après que Lord Frost se soit prononcé contre ce qu’il a appelé l’application « trop ​​stricte » du protocole d’Irlande du Nord visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande. Les critiques, principalement dans la communauté unioniste, pensent que cela a abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande parce que l’Irlande du Nord reste effectivement dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Lord Frost, dans un avant-propos d’un nouvel article publié par le groupe de réflexion Policy Exchange, a affirmé que l’approche intransigeante du bloc vis-à-vis des arrangements avait « détruit le consentement intercommunautaire ».

Cependant, il n’a pas encore choisi de recommander le déclenchement de l’article 16, mécanisme qui suspend les dispositions du Protocole.

Mme Widdecombe, qui était l’un des 29 députés européens du Brexit Party élus au Parlement européen en 2019, a déclaré à Express.co.uk : » Frost fait de son mieux et encore une fois, nous devons être prêts à essayer l’approche diplomatique jusqu’à ce qu’il soit totalement raté.

« Mais quand il a totalement échoué et je pense que nous devons simplement dire que ces parties de l’accord sont désormais inopérantes. »

Elle a déclaré : « L’Irlande du Nord a toujours fait partie du Royaume-Uni, elle fait partie du Royaume-Uni et elle doit être traitée comme faisant partie du Royaume-Uni.

« Et nous devons dire que nous annulerons cet accord. »

JUST IN : Une règle pour toi Nicola ! SNP fustigé pour un vœu de forage pétrolier

Lord Frost a écrit que le Protocole « a commencé à endommager ce qu’il était censé protéger – l’Accord du Vendredi Saint de Belfast ».

Il a expliqué : « L’insistance de l’UE à traiter ces accords comme n’importe quelle autre partie de ses règles douanières et du marché unique, sans tenir compte des énormes sensibilités politiques, économiques et identitaires impliquées, a détruit le consentement intercommunautaire bien avant les quatre -année marque.

«Nous avons également l’expérience vécue d’aspects qui ne sont tout simplement pas viables à long terme pour tout gouvernement responsable de la vie de ses citoyens – comme devoir négocier avec un tiers au sujet de la distribution de médicaments au sein du NHS.

« C’est pourquoi nous devons revenir au protocole et obtenir un résultat plus solide et plus équilibré que nous ne le pouvions en 2019. J’espère que l’UE finira par se joindre à nous. »

S’exprimant le 23 octobre, le gouvernement britannique a déclaré que les discussions avec l’Union européenne sur les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord avaient été constructives, mais des différences substantielles subsistaient, notamment le rôle de la Cour européenne de justice – la plus haute juridiction du bloc – dans le règlement des disputes.

Le bureau du Premier ministre Boris Johnson a déclaré dans un communiqué publié par la suite : « Les pourparlers de cette semaine ont été constructifs et nous avons entendu certaines choses de l’UE avec lesquelles nous pouvons travailler.

« Mais la réalité est que nous sommes encore très éloignés sur les grands enjeux, notamment la gouvernance.

« Le fait que nous soyons en mesure d’établir cet élan bientôt nous aidera à déterminer si nous pouvons combler le fossé ou si nous devons utiliser l’article 16. »

M. Johnson, pressé aux Communes de savoir si les conditions de déclenchement de l’article 16 étaient déjà réunies, a confirmé qu’elles l’avaient été.

Cependant, il s’est arrêté avant de dire que c’était une éventualité inévitable.