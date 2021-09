Brexit news : Anna Soubry suscite des réactions négatives après avoir replongé dans la rangée de l’UE | Politique | Nouvelles

in

L’ancien député conservateur a répondu aux informations selon lesquelles la chaîne de meubles “était confrontée à des pénuries de produits en raison du Brexit et à des pénuries de chauffeurs de camions” hier soir. Sans faire référence à la pénurie temporaire dont bénéficient certains travailleurs britanniques ordinaires en augmentant leurs salaires, le soi-disant libéral a affirmé que c’était la preuve des « mensonges » du Brexit.

L’ardente Remainer – qui a perdu son siège au profit de son ancien parti en 2019 après avoir fait défection pour créer le groupe europhile Change UK – a tweeté : « Le #Brexit a été construit sur des mensonges.

La pénurie de chauffeurs de camion a été imputée au retour de nombreux chauffeurs étrangers chez eux après la fin de la période de transition en janvier.

Incapables de puiser dans cette offre infinie de main-d’œuvre bon marché, certaines entreprises ont proposé des salaires considérablement augmentés pour tenter les travailleurs britanniques.

On espère que cela comblera le manque à gagner.

Cependant, elle avait ses partisans, qui ont félicité le franc-parler de Remainer pour avoir continuellement parlé du Brexit.

Un partisan a déclaré : « Oui, il y a une pénurie de conducteurs dans le monde, mais nulle part ailleurs (n’a) subi une baisse catastrophique de l’offre en si peu de temps.

« Passer d’étagères pleines à des étagères vides une fois que les conducteurs de l’UE ont été confrontés à des restrictions indique une corrélation et une causalité ; Le Brexit a causé la pénurie actuelle.

Un deuxième a ajouté : « Et maintenant, nous payons tous le prix des électeurs du Brexit. Pas de chauffeurs routiers pénurie d’ouvriers dans les usines.

“Tout va avoir un effet d’entraînement, ce n’est que le début.”

IKEA a déclaré que les problèmes étaient causés par une “tempête parfaite de problèmes”, avec Covid, Brexit et les pénuries de chauffeurs jouant tous un rôle.

Il a déclaré que cela affectait environ 10% de sa gamme de produits.

“En outre, nous constatons une demande accrue des clients car de plus en plus de personnes passent plus de temps à la maison”, a déclaré un porte-parole.

De ce fait, la chaîne connaissait actuellement « une faible disponibilité dans certaines de nos gammes, dont les matelas ».

Il a ajouté: “Nous espérons que cela diminuera à mesure que la situation s’améliorera dans les semaines et les mois à venir.”

C’est la dernière grande entreprise à faire face à des pénuries, Wetherspoons, KFC et Nando’s ayant tous eu des problèmes de chaîne d’approvisionnement ces dernières semaines.