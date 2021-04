Brexit news: Après 1492 jours, l’UE approuve enfin l’accord commercial du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Au terme d’un voyage de 1492 jours depuis le déclenchement de l’article 50, l’accord commercial sur le Brexit rejeté par Boris Johnson et Bruxelles a été approuvé pour entrer en vigueur. Le Conseil européen a approuvé l’accord de commerce et de coopération après que les députés l’ont soutenu lors d’un vote serré plus tôt cette semaine. Les formalités finales étant désormais achevées, le futur pacte de relations conclu la veille de Noël l’année dernière entrera en vigueur le 1er mai.

La ministre portugaise de l’Europe, Ana Paula Zacarias, a déclaré: «Aujourd’hui, nous ouvrons un nouveau chapitre dans nos relations avec le Royaume-Uni.

«La conclusion de l’accord de commerce et de coopération apportera une sécurité juridique à la nouvelle relation UE-Royaume-Uni, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises des deux côtés de la Manche.

«Nous apprécions le Royaume-Uni en tant que bon voisin, ancien allié et partenaire important.»

Le Royaume-Uni et l’UE échangeront désormais des lettres pour permettre à l’accord commercial à tarif nul et sans contingent d’entrer en vigueur après quatre mois d ‘«application provisoire».

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, responsable du Brexit, a déclaré: «La ratification de l’accord de commerce et de coopération est une bonne nouvelle pour les citoyens et les entreprises européens.

«Il constitue une base solide pour notre amitié, notre coopération et notre partenariat de longue date avec le Royaume-Uni sur la base d’intérêts et de valeurs partagés.

«Dans la pratique, l’accord permet d’éviter des perturbations importantes, tout en protégeant les intérêts européens et en préservant l’intégrité de notre marché unique. Il garantit également des conditions de concurrence solides et équitables, en maintenant des niveaux élevés de protection dans des domaines tels que la protection du climat et de l’environnement, les droits sociaux et du travail ou les aides d’État.

«De plus, l’Accord comprend une application efficace, un mécanisme contraignant de règlement des différends et la possibilité pour les deux parties de prendre des mesures correctives.

«Le contrôle démocratique continuera d’être essentiel dans la phase de mise en œuvre de l’Accord afin de garantir un respect fidèle. L’unité entre les institutions de l’UE et les États membres restera une pierre angulaire au cours de ce nouveau chapitre de nos relations UE-Royaume-Uni. “