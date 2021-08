Brexit news : “Au revoir l’UE en arrière. Bonjour futur supérieur !’ Les Britanniques louent le prix commercial de 9 TN £ | Politique | Nouvelles

in

La secrétaire au Commerce international Liz Truss espère conclure les négociations pour adhérer à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) d’ici la fin de l’année prochaine. Le bloc de plusieurs milliers de milliards de livres comprend l’Australie, le Canada, le Japon et Singapour, ainsi que le Brunei, le Chili, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et le Vietnam. Mme Truss a insisté sur le fait que les pourparlers avec les 11 membres du CPTPP sont au cœur du programme commercial « Global Britain » du gouvernement post-Brexit.

Elle a ajouté que le Royaume-Uni devait rechercher des opportunités commerciales lucratives et bénéfiques en dehors de l’UE après avoir averti que la puissance économique du bloc ne serait pas aussi forte au cours des prochaines décennies.

Le ministre a déclaré : « L’UE va représenter une plus petite proportion de l’économie mondiale dans 20 ou 30 ans et des pays comme le Vietnam ou la Malaisie, qui font partie du CPTPP, vont être une plus grande part.

Le secrétaire au Commerce international espère également que les États-Unis rejoindront le partenariat après son départ en 2017.

Elle a ajouté au podcast Payne’s Politics : « Les États-Unis étaient l’un des premiers partis du Partenariat transpacifique, et la nouvelle administration n’a pas indiqué qu’ils souhaitaient le rejoindre. Mais qui sait ce qui pourrait arriver à l’avenir.

Mme Truss a été saluée par les Brexiteers à la suite de la dernière percée commerciale mammouth post-Brexit pour “Global Britain”.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « Au revoir au super-État de l’UE rétrograde et bonjour au club commercial ouvert des nations du Pacifique à croissance plus rapide qui aiment la souveraineté individualiste.

“Avenir commercial infiniment supérieur.”

Une deuxième personne rayonnait : « J’adore comment ça marche de nos jours. La démocratie est un as.

Un autre lecteur a déclaré : « L’UE n’est déjà plus le plus grand bloc ou zone commerciale du monde.

“L’ALENA, l’Amérique et la Chine sont tous plus gros.

“L’UE est isolationniste et prend du retard.”

Un quatrième lecteur d’Express.co.uk a simplement ajouté : “GB – en avant et vers le haut. UE – en descente à plein régime.”

Le CPTPP est considéré comme essentiel à la croissance rapide du Brexit en dehors de l’UE, car en 2019, il représentait 13% du PIB mondial.

Le ministère du Commerce international estime que cela pourrait passer à 16% avec l’ajout du Royaume-Uni.

Contrairement à l’UE, le CPTPP n’exige pas non plus que le Royaume-Uni adhère à des réglementations et des normes identiques à celles des autres organisations – ce qui s’est avéré être un énorme point de blocage dans les négociations avec l’UE.

De plus, il n’y a pas non plus d’équivalent à la Cour européenne de justice, qui a le pouvoir d’infliger de lourdes amendes aux États membres pour violation des règles de l’UE.