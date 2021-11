Brexit news : avertissement sur le déclenchement de la « plus grosse erreur stratégique » de l’article 16 | Royaume-Uni | Nouvelles

« Les conséquences seraient des représailles économiques de la part de l’UE, de graves dommages à ses relations politiques avec ses deux alliés les plus proches, les États-Unis et l’UE, et une instabilité pour l’Irlande du Nord.

« Une utilisation extensive de l’article 16 serait une bévue stratégique spectaculaire. »

M. Spisak – qui selon le Tony Blair Institute était auparavant un mandarin au ministère des Affaires étrangères, où il travaillait sur les négociations sur le Brexit – a ajouté qu’en invoquant l’article, le gouvernement serait finalement « enfermé » dans deux « choix difficiles ».

L’un ne mettrait pas du tout en œuvre le protocole, a-t-il dit, ou reculerait devant l’UE, « ayant perdu son influence ».