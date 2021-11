Brexit news : Beaune adopte une position de « broyeur d’os » lors d’une réunion cruciale avec Frost | Politique | Nouvelles

La ligne de pêche entre le Royaume-Uni et la France contient toujours des « matières inflammables », selon Deas

Lord Frost et son homologue français se sont rencontrés jeudi pour « relancer le dialogue nécessaire » pour assurer la « mise en œuvre » de l’accord sur le Brexit. La réunion cruciale intervient alors que la Grande-Bretagne et la France continuent de se chamailler sur les droits de pêche.

Partageant une photo de Lord Frost sur Twitter, M. Beaune a écrit : « Heureux de recevoir à Paris @DavidGHFrost pour relancer le dialogue nécessaire et assurer la mise en œuvre de nos accords. »

En analysant la photo, Darren Stanton a déclaré que le secrétaire d’État aux Affaires européennes affirmait sa domination et son autorité.

Il a déclaré à Express.co.uk : « C’est une photo intéressante, car si nous regardons le cadrage de la photo, nous remarquons que Clémence Beaune est dans une posture totalement différente de celle de David Frost.

« En analysant cette photographie, on peut voir que le ministre français est debout et dans une pose dominante très forte.

Lord Frost et Clément Beaune (Image : NC)

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

« Son bras est à angle droit et si vous zoomez de près, vous pouvez voir qu’il serre très fort la main de David Frost.

« Il s’agit d’un mouvement de puissance, d’une manière d’affirmer l’autorité et la domination. Beaune veut que Frost sache qu’il n’est pas un jeu d’enfant.

« Cela rappelle la façon dont Donald Trump est devenu connu pour sa poignée de main de broyeur d’os lorsqu’il était président.

« Quant à leurs expressions faciales, le ministre français n’adopte pas un sourire sincère.

Le président français Emmanuel Macron (Image : .)

« En regardant de près ses yeux, nous ne voyons pas les pattes d’oie classiques – trois lignes distinctes qui indiquent si un sourire est réel ou non. Appelez celui-ci un » sourire ringard « ou même » un pour les caméras « . »

S’exprimant au nom de BeMyBet.co.uk, M. Stanton a ensuite analysé Lord Frost et a suggéré que le ministre du Brexit était « ouvert et disposé » à négocier.

Il a poursuivi: « De l’autre côté, Frost doit étendre son bras pour que le tir fonctionne. Il se penche également avec sa posture.

« Remarquez aussi que ses épaules sont tournées vers Beaune, tandis que le ministre français fait face à l’avant.

Dépendance de la pêche de l’UE vis-à-vis des eaux britanniques (Image: Express)

« De là, on peut conclure que le ministre britannique semble ouvert et disposé à négocier, alors qu’il me semble que son homologue va être moins flexible et est venu largement gagner le débat pour les Français.

« De plus, si nous regardons les yeux de Frost, nous pouvons voir qu’il affiche un sourire sincère et semble vouloir montrer son empressement à être là et sa volonté de venir à cette réunion pour s’assurer qu’un accord est conclu. »

La dernière ligne vient après que le Royaume-Uni n’a approuvé que 12 permis sur 47 demandes pour de petits bateaux de pêche français le mois dernier.

Le gouvernement français a refusé d’exclure de nouvelles menaces si le Royaume-Uni refusait de donner plus de permis à ses bateaux.

Seigneur Frost (Image: .)

Downing Street a insisté sur le fait que le Royaume-Uni s’en tenait aux règles qui obligent les navires à prouver qu’ils ont pêché dans les eaux britanniques entre 2012 et 2016.

Cette semaine, le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « A aucun moment ces derniers jours et semaines, nous n’avons changé notre approche en matière de licences, qui consiste simplement à faire respecter les règles telles qu’elles sont énoncées. »

Ils ont ajouté : « Il appartient entièrement au gouvernement français s’il veut réimposer les menaces que nous les avons tous deux vus annoncer puis reculer ces derniers jours.

Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Clément Beaune (Image : .)

« Nous sommes confiants dans notre position, nous l’avons toujours fait, que nous respectons simplement les règles convenues par les deux parties dans le cadre de l’accord sur le Brexit et nous continuerons de le faire. »

Lundi, le président français est revenu sur sa menace quelques heures seulement après avoir déclaré qu’il était prêt à poursuivre les mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne, affirmant qu’il souhaitait laisser aux négociateurs le temps de trouver une solution.

La France avait précédemment déclaré qu’à partir de 23 heures lundi, elle restreindrait le commerce transmanche, menaçant de transformer les querelles sur le poisson en un différend commercial plus large entre deux des plus grandes économies d’Europe.