Brexit news: Beth Rigby de Sky News avertit Biden de snober le Royaume-Uni pour renforcer son alliance avec l’UE | Politique | Des nouvelles

Le rédacteur en chef de Sky News a fait valoir que le Brexit avait un effet néfaste sur la position mondiale de la Grande-Bretagne et a suggéré que Joe Biden pourrait se tourner vers l’Allemagne ou la France pour nouer des liens plus étroits avec Bruxelles. Le Royaume-Uni a traditionnellement agi comme un « pont » entre Washington et l’Union européenne depuis son adhésion au bloc en 1974, mais le Brexit pourrait affecter sa position, a fait valoir Mme Rigby. Boris Johnson a salué le départ de l’UE comme une opportunité pour le Royaume-Uni de renforcer ses relations avec les États-Unis et d’autres partenaires internationaux.

Mais le rédacteur en chef politique de Sky News a averti M. Johnson que ses objectifs pourraient avoir du mal à être atteints.

Elle a déclaré: « La réalité est que, sur la scène mondiale, le Brexit a diminué le Royaume-Uni en ce sens qu’il ne fait plus partie du gang européen, donc Biden pourrait se tourner vers la France ou l’Allemagne pour négocier avec ce bloc plutôt que de négocier avec ce pont transatlantique qui était une fois le Royaume-Uni.

« Je pense qu’il y a une vision idéalisée que Boris Johnson a de la Grande-Bretagne mondiale, mais quand elle se frotte à la réalité, c’est en effet une chose assez différente.

« En ce qui concerne l’Afghanistan, c’était une décision unilatérale des États-Unis, le Royaume-Uni était pris de court, le Royaume-Uni se démenait. D’une certaine manière, le Royaume-Uni semblait diminué sur la scène mondiale. »

Elle a poursuivi: « C’était Theresa May, l’ancienne Premier ministre, qui a dit après cela directement au Premier ministre si les États-Unis avaient pris la décision, est-ce que Global Britain est si impuissant qu’il ne peut pas proposer d’alternative, il peut ‘ t galvaniser l’OTAN.

« C’était une question de bien, en fait, que représente Global Britain si vous n’êtes que le chiot, si vous voulez, des États-Unis dans cette situation ?

« Il y a donc une chose autour de la relation bilatérale qui avait été plus importante pour le Royaume-Uni à cause du Brexit, mais les États-Unis agissent de manière particulièrement unilatérale en ce qui concerne les décisions qu’ils prennent. »

Joe Biden a réitéré à plusieurs reprises l’engagement des États-Unis à préserver l’accord du Vendredi saint de l’impact du Brexit.

En vertu du protocole, l’Irlande du Nord est devenue la seule partie du Royaume-Uni à rester dans le marché unique et l’union douanière pour préserver les termes de l’accord de Belfast exigeant qu’aucun contrôle ne soit mis en place entre Belfast et Dublin.

Mais le gouvernement britannique réclame une modification des conditions, arguant que le règlement a entraîné une distinction indésirable entre les nations britanniques.

Liz Truss, qui a repris le rôle des négociations post-Brexit à la suite de la démission de Lord Frost au début du mois, a déclaré qu’elle souhaitait trouver une « solution globale » au protocole.

Les alliés de la ministre des Affaires étrangères ont déclaré qu’elle souhaitait « se lancer dans l’action », mais n’ont pas précisé comment elle aborderait la question des arrangements douaniers.