Brexit news: Bitter Germany introduit de nouvelles règles strictes sur le Royaume-Uni – “Mort par 1 000 coupes!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit: un expert discute des « principaux avantages » du Royaume-Uni dans le commerce

À partir du 1er juillet, les clients devront payer des frais d’importation sur toutes les marchandises entrant en Allemagne en provenance de pays extérieurs au bloc commercial continental, conformément à un plan de Bruxelles visant à réprimer durement la fraude à la TVA. Mais le mouvement de l’Allemagne a alimenté le feu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne alors que les tensions post-Brexit continuent de s’intensifier après le départ complet et complet de la Grande-Bretagne du bloc le 31 décembre. Une PME britannique vendant des disques de musique a comparé le Brexit à « mort par 1 000 coupures » en raison du nombre croissant de restrictions auxquelles ils sont continuellement confrontés, et a averti que leurs échanges avec l’UE étaient déjà en chute libre.

Le vendeur de disques a déclaré au site d’information du secteur du fret et de la logistique The Loadstar : « Cela me laisse actuellement dans les limbes du Brexit, où je continue à vendre des choses directement, mais de faible valeur, à moins de 22 €.

“Et cela commence maintenant à affecter nos ventes, le pourcentage d’échanges avec l’UE passant de 25 % à 17 %.”

La PME pense que la conduite d’entreprises par le biais d’eBay et d’Amazon pourrait réduire une grande partie de la bureaucratie commerciale du Brexit avec laquelle elles sont aux prises et offrir une voie plus simple vers le marché.

Mais le vendeur de disques a averti que cela pourrait également entraîner une augmentation des coûts.

Brexit news: l’Allemagne introduit de nouvelles règles strictes sur U (Image: GETTY)

Nouvelles du Brexit : la décision de TVA en provenance d’Allemagne a été attaquée par les petites entreprises au Royaume-Uni (Image : GETTY)

James Sibley, responsable des affaires internationales à la Fédération des petites entreprises, espère que le fonds de soutien aux PME de 20 millions de livres sterling pourrait aider à éviter certains des problèmes financiers et commerciaux.

Le SME Brexit Support Fund fournit aux entreprises 2 000 £ pour aider à la formation ou aux conseils professionnels si l’entreprise compte jusqu’à 500 employés et pas plus de 100 millions de livres de chiffre d’affaires annuel.

M. Sibley appelle les ministres britannique et européen à travailler ensemble pour minimiser les barrières commerciales pour les petites entreprises, avertissant que la nouvelle exonération de TVA « touchera durement de nombreuses entreprises ».

Il a déclaré à The Loadstar : « Ce que nous devons vraiment voir, ce sont les décideurs politiques des deux côtés de la Manche qui font tout leur possible pour minimiser les barrières tarifaires et non tarifaires supplémentaires pour les plus petites entreprises alors que nous essayons de remettre l’économie mondiale sur les rails.

Brexit news : les tensions entre le Royaume-Uni et l’UE se sont intensifiées ces dernières semaines (Image : GETTY)

“Fondamentalement, cependant, les entreprises sont aux prises avec les nouvelles exigences résultant de l’accord commercial UE-Royaume-Uni et la fin de l’exonération de TVA touchera durement de nombreuses entreprises.”

Le service de messagerie international DHL a averti les clients des changements à venir en matière d’exonération de TVA, mais a ajouté que certaines exceptions resteraient en place.

L’entreprise, qui livre plus de 1,5 milliard de colis chaque année, a déclaré : « Les clients n’auront pas à payer de droits d’importation si les marchandises ont été commandées sur une place de marché en ligne déjà enregistrée dans l’UE et s’acquittent de la TVA due dans un pays de l’UE. appelée solution de guichet unique d’importation (IOSS).

“Si la valeur des marchandises est si faible que la TVA à l’importation due est inférieure à 1 € – ce qui signifie que les marchandises ne valent pas plus de 5,23 € – les douanes annuleront les frais.”

Brexit news : le Royaume-Uni et l’UE ont signé un accord commercial à la fin de l’année dernière (Image : GETTY)

Brexit news: La valeur des importations entrant au Royaume-Uni en provenance des États membres de l’UE a chuté (Image: GETTY)

DHL a ajouté pour les clients qui ne paient pas les frais d’importation à l’avance, il paierait ces frais avant de les percevoir auprès du destinataire à la livraison lorsqu’il est récupéré dans un point de vente, en plus des frais de dédouanement TVA d’au moins 6 € également inclus.

Le dernier changement post-Brexit intervient après que les derniers chiffres de l’Office of National Statistics (ONS) ont montré que la valeur des marchandises importées de l’UE a plongé.

En mars 2019, les importations en provenance des 27 autres États membres de l’UE s’élevaient à 25,2 milliards de livres sterling, contre 17,8 milliards de livres sterling pour le reste du monde.

Mais cette année, les importations de l’UE ont chuté de près de 30 % à 18,9 milliards de livres sterling, tandis que les importations hors UE ont légèrement augmenté de 2,1 % à 19,3 milliards de livres sterling.

Brexit news : Les moments clés qui ont conduit au départ du Royaume-Uni de l’UE (Image : EXPRESS)

Cette première fois, ce dernier a devancé le premier depuis le début des records.

Dans un nouveau coup dur pour Bruxelles à la suite du Brexit, les chiffres, partagés par Facts4EU, révèlent également une énorme baisse d’une année sur l’autre de la valeur des importations en provenance de l’UE27.

Au cours des trois premiers mois de 2019, plus de la moitié (55,9%) de tous les biens importés au Royaume-Uni provenaient des 27 États membres restants du bloc.

Mais cela a commencé à baisser depuis lors, à 52,9% au cours de la même période l’année dernière et à 48,7% au cours de la période de trois mois en 2021.