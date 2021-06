Brexit news: Bloc menace de frapper le Royaume-Uni avec des tarifs de punition à moins que la ligne ne soit corrigée | Politique | Nouvelles

in

La Commission européenne a averti aujourd’hui que le Royaume-Uni devrait bientôt commencer à montrer de véritables preuves de la construction de postes de contrôle frontaliers dans la région, ainsi qu’accorder aux eurocrates l’accès aux bases de données douanières dans les semaines à venir. L’intervention précède une réunion cruciale sur le protocole de l’accord sur le Brexit pour éviter une frontière dure à Londres entre Lord Frost et son homologue européen Maros Sefcovic. Ils discuteront de la manière de continuer à travailler sur la mise en œuvre du soi-disant protocole d’Irlande du Nord au milieu des inquiétudes croissantes selon lesquelles le correctif de la frontière post-Brexit provoque des tensions dans la région.

Un eurocrate de haut rang a affirmé que la Grande-Bretagne pourrait être touchée par des tarifs commerciaux de représailles à moins que Downing Street n’accepte de jouer au rythme du bloc.

Le responsable de la Commission a déclaré: “Notre patience s’épuise, et si cela continue, l’UE devra considérer tous les outils et toutes les options qui s’offrent à nous.”

Aux termes de l’accord commercial sur le Brexit, chaque partie peut imposer des droits de douane sur les exportations de l’autre pour violation du pacte, en attendant un arbitrage indépendant.

L’initié a fait valoir que la Grande-Bretagne continue d’éviter de mettre en œuvre les termes de l’accord de divorce sur le Brexit de 2019 signé par le Premier ministre Boris Johnson.

Ils ont affirmé que l’UE avait été pragmatique et flexible en proposant des solutions qui pourraient aider à limiter le nombre de contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Mais le responsable a insisté sur le fait que la Commission devrait se tenir prête à une « approche plus conflictuelle » de la part du gouvernement britannique.

Bruxelles est déjà furieuse que le No10 ait unilatéralement supprimé des pans de la paperasserie européenne conçus pour protéger le marché unique du bloc.

Pour maintenir la frontière irlandaise ouverte, l’Irlande du Nord reste effectivement partie intégrante du marché unique de l’UE et certains contrôles sont désormais effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

Lord Frost a exprimé sa crainte que l’approche bureaucratique de l’UE ne pose un risque pour la sécurité de l’Irlande du Nord.

Le ministre du Brexit a averti que le “purisme juridique” de l’UE constitue une menace pour la sécurité de la région et rend la situation sur le terrain “totalement insoutenable”.

Avant sa rencontre avec M. Sefcovic, il a déclaré : « Nous assistons à des turbulences politiques, avec la perte de la première ministre Arlene Foster, le changement de direction de l’UUP et des manifestations de rue. Et il y a des impacts réels sur les vies et les moyens de subsistance. »

Le pair conservateur a insisté sur le fait que les fournisseurs au Royaume-Uni « n’envoyaient tout simplement pas leurs produits en raison de la paperasserie fastidieuse requise ».

Il a ajouté : « Nous avons vu des fabricants de médicaments réduire leur offre. Et il y a moins de choix dans les rayons des supermarchés pour les consommateurs. Le NI Retail Consortium a averti que lorsque la période de grâce se terminera en octobre, les supermarchés seront confrontés à de « vrais et graves problèmes ».

Le refus de la Grande-Bretagne de se plier aux exigences de l’UE a suscité des accusations selon lesquelles Lord Frost se concentre davantage sur les « messages médiatiques » que sur la résolution de problèmes.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré: «Lord Frost continue de blâmer les difficultés avec le protocole à l’inflexibilité de l’UE.

“Ce n’est simplement pas le cas. Maros Sefcovic et l’UE ont constamment proposé de nouvelles solutions.

« S’agit-il de messages médiatiques au Royaume-Uni ou de vraiment résoudre des problèmes ensemble ? »

Le ministre français de l’Europe Clément Beaune a ajouté : « Le protocole d’Irlande du Nord ne peut pas être remis en cause.

“Ce n’est pas le problème, c’est la solution à un problème que nous n’avons pas créé.”