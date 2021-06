Brexit news : Boris a averti de ne pas se laisser berner par les “fausses promesses” de Bruxelles dans la ligne commerciale de l’UE | Politique | Nouvelles

in

M. Habib apprendra mercredi si sa contestation du protocole a abouti lorsque la Haute Cour d’Irlande du Nord annoncera son verdict après un contrôle judiciaire de la légalité des règles qui, selon les critiques, ont abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande. Entre-temps, M. Sefvovic a tenté de donner une tournure positive aux dispositions en s’adressant à un comité de l’Assemblée d’Irlande du Nord à Stormont, affirmant que le protocole en faisait un “endroit unique pour investir”.

Cependant, M. Habib n’en avait rien à faire, déclarant à Express.co.uk: «Maros Sefcovic vient de confirmer, une fois de plus, à quel point l’UE est duplicité.

“Après avoir passé quatre ans à insister pour que le Royaume-Uni s’engage sur des règles du jeu équitables, il essaie maintenant de vendre le protocole d’Irlande du Nord au motif qu’il donne à l’Irlande du Nord un avantage commercial injuste.”

M. Habib a déclaré: «C’est l’UE vintage. Insister sur un système d’égalité pour tous fondé sur des règles jusqu’à ce que cela ne corresponde plus à ses objectifs politiques.

« L’Irlande du Nord est en effet à l’intersection de deux unions douanières, mais son plus grand partenaire commercial est la Grande-Bretagne, pas l’UE.

“Il exporte quelque 13 milliards de livres sterling par an vers la Grande-Bretagne et seulement 2 milliards de livres sterling par an vers l’UE.”

La « montagne à gravir » pour compenser l’impact négatif du Protocole dépassait de loin tout avantage immédiat, a-t-il affirmé.

Il a averti : « Ne vous laissez pas berner par les fausses promesses de Sefcovic d’échanger des avantages.

« Si l’Irlande du Nord devait prospérer injustement aux dépens de l’UE, l’UE supprimerait immédiatement cet avantage en invoquant ses propres lois sur la concurrence.

“Le Protocole est un instrument pour démembrer le Royaume-Uni, pas un instrument pour la prospérité de l’Irlande du Nord.”

M. Sefcovic a déclaré aux députés qu’il avait été “gravement préoccupé par la rhétorique négative au sujet du protocole”, insistant sur le fait qu’il s’agissait “d’un instrument pour protéger la paix et la stabilité”.

Il a affirmé que le protocole offrait à l’Irlande du Nord un accès gratuit à des marchés jumeaux qui, une fois combinés, représentaient potentiellement le plus grand pouvoir d’achat au monde.

M. Sefcovic a expliqué: “Le fait que l’Irlande du Nord se trouve dans cette situation unique, ayant ce large accès aux deux marchés du Royaume-Uni et de l’UE, nous ne devons pas oublier que c’est l’accès à 500 millions de clients potentiels avec ce qui pourrait être le plus gros achat pouvoir dans le monde », a-t-il déclaré aux députés de Stormont.

“Ce sont donc les deux marchés qui n’ont aucun parallèle comparatif dans le monde.

“Non seulement les 500 millions mais la force du pouvoir d’achat.

“Le fait est que l’UE est dans la plupart des cas le partenaire commercial numéro un ou numéro deux pour toutes les économies, nous sommes certainement numéro un ou numéro deux sur tous les marchés s’il s’agit d’investissements directs étrangers et il en va de même pour les destinations.

« Je pense donc que c’est un énorme avantage que l’Irlande du Nord ait accès gratuitement aux deux marchés, ce qui, à mon avis, offre des opportunités uniques pour différents modèles commerciaux, pour les centres de distribution et pour tous les projets d’investissement qui ont déjà été rassemblés dans le pipeline de projets par Invest Northern Ireland.”

L’approche de l’UE était basée sur « le pragmatisme, la stabilité et un engagement constructif », a insisté M. Sefcovic.

Il a déclaré : « Mon objectif a toujours été, et continue d’être, d’avancer de manière décisive sur une voie axée sur les résultats vers des solutions permanentes, dans l’intérêt de toutes les communautés d’Irlande du Nord et pour la paix et la stabilité.