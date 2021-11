Brexit news: Boris a averti que la fixation de la coalition allemande avec l’intégration de l’UE « potentiellement à ha | Politique | Nouvelles

M. Scholz succède à Angela Merkel, qui quitte ses fonctions de chancelière après 16 ans à la tête. Mais Jayne Adye, directrice du groupe de campagne pro-Brexit Get Britain Out, a déclaré que le Premier ministre ne pouvait s’attendre à aucune faveur du chef du SPD ou de son administration – et devait prendre des mesures décisives le plus tôt possible sur une question clé.

Elle a déclaré à Express.co.uk : « Il est clair que cette nouvelle coalition n’a pas l’intention d’accommoder le Royaume-Uni en renégociant le protocole d’Irlande du Nord.

« Leur document de coalition va même jusqu’à déclarer expressément que le protocole doit rester en vigueur.

« Donc, au lieu de rester les mains derrière le dos, le gouvernement britannique doit prendre des mesures pour mettre en œuvre l’article 16 alors que le nouveau gouvernement allemand en est encore à ses balbutiements. »

L’accord verra également la co-leader des Verts Annalena Baerbock devenir ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne, et Christian Lindner, chef du Parti libre-démocrate, nommé ministre des Finances.

Cependant, Mme Adye a averti que des nuages ​​d’orage se rassemblaient.

Elle a expliqué : « La fragilité de cette soi-disant ‘coalition des feux de circulation’ ne peut être sous-estimée.

LIRE LA SUITE: L’Allemagne « complaisante » face à la morne 2022 alors qu’elle est à la traîne du Royaume-Uni

«Il y a trois partis avec des croyances très différentes – à tel point qu’ils ont eu besoin d’un document de coalition de 177 pages pour lier les choses ensemble.

« Vous pouvez être certain que de telles opinions divergentes ne peuvent signifier que très peu de choses finiront par être faites, avec le chemin de la moindre résistance emprunté à chaque fois. Ce n’est pas une façon de diriger un pays !

Les partenaires de la coalition s’étaient mis d’accord sur leur soi-disant agenda vert et sur « une critique du Royaume-Uni », mais il y avait peu de terrain d’entente ailleurs, a souligné Mme Adye.

Elle a déclaré : « Ils n’ont toujours aucune politique envers les emprunts du gouvernement ; le gazoduc Nord Stream 2 ; ou tout engagement à atteindre les objectifs de l’OTAN en matière de dépenses de défense.

« Ce ne sont pas des problèmes qui peuvent être balayés sous le tapis et ignorés.

Elle a souligné: « Une telle indécision dans la plus grande économie d’Europe, non seulement laisse l’UE vulnérable, mais elle a également le potentiel de nuire à l’économie britannique. »

Lors d’une conférence de presse conjointe avec des partenaires de la coalition mercredi, M. Scholz a souligné sa croyance dans le fédéralisme, incitant le député David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen (ERG) à suggérer que cela équivalait à un engagement en faveur d’un « super-État à part entière ».

Mme Adye a commenté : « Avec un engagement clair en faveur d’une intégration plus poussée de l’UE, le Royaume-Uni doit également examiner de près les politiques préconisées par le chancelier Scholz et son gouvernement, car vous pouvez être certain que toute action qui donne plus de pouvoir à la Commission européenne ne sera pas dans le meilleurs intérêts du Royaume-Uni.

« Il ne fait aucun doute que leur refus jusqu’à présent d’accepter un quelconque engagement sur les dépenses de défense contribuera directement à une implication accrue dans le développement d’une armée officielle de l’UE.

« C’est un fait qui rend la fusion récente d’une unité de l’armée britannique et allemande encore plus préoccupante. »

Mme Adye a déclaré que le nouveau gouvernement avait promis un changement de paradigme en matière d’immigration en Allemagne, proposant un « pays d’immigration moderne ».

En référence aux récents événements dans la Manche, notamment la mort de 27 migrants qui tentaient de traverser dans un canot léger mercredi, Mme Adye a ajouté: « Peut-être qu’ils devraient avoir un mot avec le président Macron de la France et le reste de l’UE et leur demander de se mobiliser et d’assumer la responsabilité des migrants qui franchissent leurs frontières.

« Il n’y a aucune raison pour que des individus soient mis en danger, en payant des criminels pour organiser des traversées illégales de la Manche, laissant des pays sûrs en Europe comme la France, perdre la vie dans des canots fragiles en mer. »