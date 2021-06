Brexit news: Boris a averti que les représailles de l’UE pourraient ENDOMMAGER les perspectives d’un accord commercial mondial | Politique | Nouvelles

Plus tôt ce mois-ci, les tensions entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont augmenté après que les pourparlers entre le ministre britannique du Brexit Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic sur une solution à la mise en œuvre du protocole controversé se soient soldés par une impasse. Bruxelles a menacé de lancer une guerre commerciale contre la Grande-Bretagne si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord selon les termes de l’accord sur le Brexit, M. Sefcovic ayant averti après la réunion avec Lord Frost que la patience avec le Royaume-Uni s’use “très, très mince”. Les responsables du Royaume-Uni et de l’UE devraient continuer cette semaine alors qu’ils tentent désespérément de trouver une solution au problème.

Les deux parties ont jusqu’à présent refusé de renoncer à leurs positions respectives sur la mise en œuvre du protocole, faisant craindre qu’une guerre commerciale extrêmement percutante ne soit imminente.

Aux termes de l’accord commercial sur le Brexit conclu à la fin de l’année dernière, le Royaume-Uni et l’UE peuvent imposer des droits de douane sur les exportations de l’autre pour violation du pacte, en attendant un arbitrage indépendant.

Maintenant, le Premier ministre Johnson a été fermement averti de ne pas exercer de représailles contre les sanctions infligées par l’UE, car cela ne conviendrait pas aux pays du monde entier et pourrait compromettre les accords commerciaux que le Royaume-Uni tente de conclure dans le monde entier.

Alistair Jones, professeur agrégé et professeur universitaire au département de politique, de personnes et de lieux de l’université De Montfort, à Leicester, a déclaré à Express.co.uk : « Toute tentative de représailles serait un désastre.

“Le reste du monde verrait le Royaume-Uni conclure un accord avec l’UE, puis ne pas respecter ledit accord (même s’il a été ratifié par le Parlement britannique) et essayer de se battre parce qu’ils n’aiment pas ce qu’ils ont convenu ou n’étaient pas au courant des conséquences de cet accord.

“Cela ne fera rien pour la crédibilité internationale du Royaume-Uni ou les tentatives de conclure des accords avec d’autres pays.”

Le professeur Jones a averti que l’UE avait “le dessus et détenait toutes les cartes” dans le différend qui couvait avec le Royaume-Uni sur la mise en œuvre du protocole, ajoutant que la Grande-Bretagne serait finalement obligée de ” reculer “. .

Il a déclaré: “Soit le protocole est appliqué par le Royaume-Uni (et l’UE a le droit de superviser l’application, comme le prévoient les deux accords), et le gouvernement britannique détermine comment soutenir l’économie de l’Irlande du Nord sans enfreindre les règles du marché unique. ), ou le Royaume-Uni viole l’accord et l’UE déclare un différend.

“Le Royaume-Uni a essayé de tout bluffer – par exemple, en demandant un délai supplémentaire avant d’appliquer l’accord.

“Lord Frost a suggéré que l’UE avait tort en n’autorisant aucune flexibilité.

“Ils n’en ont pas besoin, car le protocole a été approuvé par le Parlement. Le Royaume-Uni devra reculer.”

Le professeur Jones ne doute pas que l’UE suivra sa menace de punir le Royaume-Uni s’il ne change pas sa position sur le protocole.

Il a conclu: “Il ne s’agit pas de punir le Royaume-Uni pour le Brexit (comme l’ont suggéré de nombreux Brexiteers).

“Il s’agit d’un pays tiers qui a conclu et ratifié un accord avec l’UE qui échoue ensuite à mettre en œuvre la décision.

“Tout pays tiers essayant de faire cela – même les États-Unis ou la Chine – serait puni.”