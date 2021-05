Brexit news: Boris a donné à Macron «carte blanche» sur les eaux de pêche britanniques – aucun bateau ne s’est vu refuser l’accès | Politique | Nouvelles

Jayne Adye s’exprimait à un moment de tensions accrues entre les deux pays à la suite des menaces d’Annick Girardin, ministre française de la Mer, de couper l’alimentation électrique de Jersey au début du mois, couplées aux menaces des bateaux de pêche français de bloquer l’île. . M. Johnson a répondu en déployant deux bateaux de la Royal Navy pour disperser les navires français – mais Mme Adye, directrice du groupe de campagne Get Britain Out, a déclaré que l’incident ne devrait pas être autorisé à obscurcir la question plus large.

Plus précisément, Mme Adye a signalé deux demandes d’accès à l’information qu’elle avait soumises au Defra.

Ceux-ci ont révélé que 1659 bateaux ont obtenu des licences pour pêcher dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni, y compris huit supertrawlers, tandis que 105 navires ont également obtenu des licences pour pêcher dans la plage de 6 à 12 milles marins du pays – sans qu’une seule demande ne soit rejetée.

Mme Adye a déclaré: «La semaine dernière, Emmanuel Macron a de nouveau menacé de bloquer un accord sur les services financiers si les conflits de pêche ne sont pas résolus.

«Franchement, combien veut-il de plus?

«Car à ma connaissance, les pêcheurs français semblent déjà avoir tout ce qu’ils demandaient!

«La réalité est que l’UE – et en particulier les Français – semblent croire qu’ils devraient avoir libre cours sur les terres et les mers d’un autre pays, et malheureusement, l’actuel accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE le confirme presque.

La référence de Mme Adye aux services financiers faisait suite à de nombreux rapports suggérant que Paris était prêt à bloquer le protocole d’accord non contraignant (MoU) convenu plus tôt ce mois-ci, ouvrant la voie à une coopération future sur les services financiers, invoquant des préoccupations concernant les retards dans l’obtention de licences pour continuer à pêcher dans Eaux britanniques.

En avril, le jeune ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, avait également menacé de limiter l’accès des sociétés de services financiers britanniques à l’UE si les bateaux de pêche n’étaient pas traités d’une manière que son pays jugeait équitable.

S’adressant à la chaîne de télévision française BFM le mois dernier, M. Beaune a déclaré: “Le Royaume-Uni attend de nous un certain nombre d’autorisations de services financiers.

«Nous n’en donnerons pas tant que nous n’aurons pas les garanties que, dans le domaine de la pêche et d’autres sujets, le Royaume-Uni respecte ses engagements.

«C’est un échange. Chacun doit respecter ses engagements, sinon nous serons aussi brutaux et difficiles que nécessaire. “

Commentant, David Jones, vice-président du Groupe européen de recherche (GRE), a suggéré que cette décision découlait probablement de l’inquiétude de M. Macron quant à ses perspectives de réélection l’année prochaine.

Il a déclaré: «La position française est totalement dénuée de mérite.

«Même s’ils avaient un motif raisonnable de se plaindre de l’accès aux eaux autour de Jersey et du Royaume-Uni, la façon dont ils essaient de se frayer un chemin pour obtenir ce qu’ils veulent – en menaçant de couper l’alimentation électrique de Jersey et en essayant maintenant de arrêter l’accès du Royaume-Uni aux marchés financiers de l’UE – est totalement illégitime. “

M. Jones a ajouté: «L’attitude française devient de plus en plus erratique.

«Ils se comportent comme un État voyou, refusant de respecter les dispositions de la TCA.

“C’est probablement la conséquence d’une pression croissante sur M. Macron, qui est clairement préoccupé par la diminution de ses perspectives de réélection l’année prochaine.”

Express.co.uk a contacté Downing Street pour obtenir des commentaires.