Brexit news: Boris a mis en garde contre un complot de l’UE visant à «exploiter» le Royaume-Uni après la menace de la pêche à Jersey | UK | Nouvelles

Jersey “ ne recule pas ” sur la pêche selon un expert

Jayne Adye a commenté à la suite du tollé suscité par la décision du gouvernement de Jersey de délivrer 41 permis de pêche aux bateaux de pêche français, y compris des limitations du nombre de jours autorisés à pêcher dans les eaux de la dépendance de la Couronne. Annick Girardin, ministre de la mer du pays, a réagi rapidement et de manière controversée en menaçant de couper l’alimentation électrique de l’île.

Une soixantaine de bateaux de pêche français ont également organisé une manifestation qui n’a été dispersée qu’après que Boris Johnson ait envoyé deux navires de la Royal Naval au milieu des craintes d’un blocus.

Mme Adye, la directrice de Get Britain Out, a déclaré que l’épisode mettait en évidence non seulement les intentions douteuses du bloc, mais également la dépendance indue de la Grande-Bretagne envers les fournisseurs externes.

Dans l’état actuel des choses, le gouvernement britannique prévoit que 25% des futurs besoins en électricité du pays seront fournis par des câbles électriques sous-marins passant sous la mer depuis l’Europe continentale d’ici 2024, a-t-elle suggéré.

La France du président Emmanuel Macron – et l’UE en général – veut exploiter le Royaume-Uni, a déclaré Mme Adye (Image: GETTY)

Annick Girardin a émis sa menace à l’Assemblée nationale (Image: GETTY)

Mme Adye a expliqué: «L’UE est clairement disposée à exploiter tout avantage qu’elle pense pouvoir avoir, et la dépendance du Royaume-Uni à l’importation de marchandises pour les infrastructures critiques est préoccupante.

«Qu’il s’agisse des menaces de l’UE de couper l’approvisionnement en vaccins du Royaume-Uni, ou de la menace de la semaine dernière pour les habitants de Jersey que la France couperait l’électricité à l’île si elle ne donnait pas aux pêcheurs français un accès sans entrave à leurs eaux, là Il ne fait aucun doute que l’UE continuera à utiliser toutes les opportunités possibles pour gagner du terrain sur le Royaume-Uni – quelle que soit la moralité douteuse.

«Pourquoi les gouvernements britanniques successifs n’ont-ils pas réussi à protéger les intérêts de ce pays en confiant simplement les projets d’infrastructure essentielle au plus offrant?»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Mme Adye a ajouté: «La priorité aurait toujours dû être donnée aux entreprises britanniques – y compris une aide si nécessaire.

«Les centrales électriques vitales dans ce pays devraient sûrement être construites par le Royaume-Uni, plutôt que d’ouvrir volontairement la porte à des gouvernements étrangers potentiellement hostiles contrôlant une grande partie de nos approvisionnements énergétiques?»

Les problèmes du Royaume-Uni n’étaient pas non plus limités à sa relation tendue post-Brexit avec Bruxelles, a souligné Mme Adye.

Elle a déclaré: «Le retrait de la Chine de notre réseau 5G a été un début, mais cela ne va pas assez loin.

Les bateaux français ont manifesté au large de Jersey la semaine dernière (Image: GETTY)

Le HMS Severn a été envoyé à Jersey la semaine dernière (Image: GETTY)

«Des décennies de proxénétisme envers la Chine, tout au long de notre adhésion à l’UE, ont permis à leur emprise de se resserrer de plus en plus autour de l’économie britannique.

«Nous devons maintenant tout examiner beaucoup plus attentivement et refuser les accords qui pourraient ne pas aboutir dans l’intérêt du Royaume-Uni.

Elle a demandé: «Pourquoi notre gouvernement continue-t-il d’aller de l’avant avec des stratégies aussi vouées à l’échec. Est-ce de l’ignorance ou de la naïveté?

«Si nous voulons regagner notre position de chef de file dans la communauté internationale en tant que Grande-Bretagne, nous devons sérieusement réfléchir à la manière dont nous pouvons développer davantage notre propre infrastructure et mettre fin à notre dépendance vis-à-vis de puissances étrangères intéressées.

Pays de l’UE dépendants des eaux britanniques (Image: Express)

«Si nous ne parvenons pas à le faire, nous serons à jamais retenus par nos inquiétudes quant à d’éventuelles représailles et nous serons incapables d’avoir le respect et la légitimité sur la scène mondiale.»

Dans un développement ultérieur dans une saga de l’accès de la pêche aux eaux britanniques, la France a été largement signalée hier comme étant prête à retarder un accord de services financiers de l’Union européenne avec la Grande-Bretagne sur cette question.

Le porte-parole officiel du Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Nous adoptons une approche cohérente et fondée sur des preuves pour délivrer des licences aux navires de l’UE en utilisant les informations fournies par la Commission européenne.

«C’est un autre exemple de l’UE émettant des menaces à tout signe de difficultés au lieu d’utiliser les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes.

Xi Jinping, président chinois (Image: GETTY)

“Nous avons toujours été clair qu’un accord sur les services financiers est dans le meilleur intérêt des deux parties.”

S’exprimant à l’Assemblée nationale française, Mme Girardin a déclaré: “Dans l’accord sur le Brexit, il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, nous sommes prêts à les utiliser.

“En ce qui concerne Jersey, je vous rappelle la livraison d’électricité le long de câbles sous-marins.

«Même si ce serait regrettable si nous devions le faire, nous le ferons s’il le faut».