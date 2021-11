Brexit news : Boris a porté un coup dur alors qu’un sondage montre que plus de LA MOITIÉ des adultes britanniques veulent REJOINDRE L’UE | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni a voté avec une marge de 52% contre 48% pour se séparer du bloc lors du référendum historique de juin 2016. Les deux parties ont signé un accord commercial post-Brexit de 11 heures à la fin de l’année dernière qui a mis fin au Royaume-Uni 47 -Année d’adhésion à l’Union européenne – le Premier ministre insistant sur le fait que la Grande-Bretagne s’épanouira en tant que nation souveraine. Mais un sondage important de Savanta ComRes suggère que la tendance change rapidement, avec d’énormes doutes qui s’insinuent maintenant dans l’esprit de ceux qui ont voté pour quitter le bloc continental.

L’enquête menée auprès de 2 231 adultes britanniques du 5 au 7 novembre montre que si un autre référendum avait lieu, 53% des adultes britanniques voteraient pour rejoindre l’UE.

Cela représente une augmentation de quatre points par rapport au moment où la société de sondage a posé la même question en juin, lorsqu’un peu moins de la moitié (49 %) ont déclaré qu’ils voteraient pour que le Royaume-Uni redevienne membre de l’UE.

De manière significative, un peu moins de la moitié (47 pour cent) affirment qu’ils ne voteraient pas pour que le Royaume-Uni rejoigne l’UE – en baisse de quatre points par rapport au dernier sondage il y a cinq mois.

Le résultat le plus notable est peut-être le résultat parmi ceux qui ont voté en faveur du congé lors du référendum de 2016 : un sur dix (10 %) voterait désormais pour rejoindre, avec un cinquième (20 %) des électeurs du Parti conservateur votant également pour rejoindre.

Parmi ceux qui ont décidé de ne pas voter au référendum il y a plus de cinq ans, plus de huit sur dix (82 %) ont déclaré qu’ils voteraient désormais pour rejoindre l’UE.

Quatre sur 10 (40 pour cent) des adultes britanniques soutiendraient un référendum sur l’opportunité de rejoindre l’UE dans les cinq prochaines années, tandis que seulement un tiers (34 pour cent) était contre cette idée.

Quinze pour cent des électeurs de Leave soutiendraient un référendum dans ce laps de temps, et 14 pour cent des autres ont déclaré qu’ils s’y opposeraient.

Seuls onze pour cent des restants et un cinquième (20 pour cent) des électeurs travaillistes voteraient pour rester en dehors de l’UE lors d’un référendum.

Il a averti que le niveau élevé de soutien parmi les jeunes électeurs pour rejoindre l’UE, ainsi que le pourcentage élevé de ceux qui soutiendraient désormais un référendum, « indiquent que l’histoire du Brexit ne va pas disparaître de sitôt ».

M. Hopkins a déclaré: « Cinq ans après le référendum sur le Brexit, ce sondage suggère un pays également divisé, mais avec un élan en faveur d’une majorité qui voterait désormais pour rejoindre l’UE.

« En effet, une augmentation de quatre points depuis juin de ceux qui disent qu’ils voteraient pour redevenir membre est frappante.

« Cela indique que des problèmes tels que des chaînes d’approvisionnement perturbées et des querelles avec d’autres dirigeants européens au sujet de la pêche et des vaccins peuvent avoir été résolus, bien que les résultats soient toujours à la fine pointe de la technologie.

M. Hopkins a ajouté: « Bien que beaucoup pensent que le problème est mieux réglé, les niveaux élevés de soutien à la réadhésion parmi les jeunes électeurs, ainsi que la proportion importante de ceux qui soutiendraient un tel référendum en premier lieu, indiquent que l’histoire du Brexit ne va pas disparaître de sitôt.

« Et, si cela devait se produire, tous les regards seront tournés vers ceux qui n’ont pas voté en 2016 et les électeurs plus jeunes qui n’en ont peut-être pas eu l’occasion, qui sont tous deux très favorables à ce que le Royaume-Uni redevienne membre. »