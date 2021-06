Brexit news : Boris accusé d'”empoisonner” le G7 par les médias français – après la bévue de Macron | Politique | Nouvelles

in

Brexit : un expert met en garde contre une “grande confrontation” à propos de l’Irlande du Nord

Et les frustrations françaises à propos de la guerre commerciale des saucisses grésillent après que la querelle soit devenue le principal sujet de discussion alors que les dirigeants les plus puissants du monde se sont réunis à Cornwall ce week-end. Le Premier ministre Johnson et les dirigeants de l’UE ont échangé des mots enflammés alors que les tensions s’exacerbaient le dernier jour du sommet du G7. La guerre des mots a intensifié la menace du bloc d’interdire l’exportation de viandes réfrigérées de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord en vertu d’une interprétation intransigeante de l’accord de retrait du Brexit.

Le président français Emmanuel Macron s’est lancé dans le différend, accusant Downing Street de prétendues “incohérences” dans le traité de divorce du Royaume-Uni.

Malgré les tentatives du président minuscule de jouer un rôle de premier plan dans l’argument sur les contrôles commerciaux en Irlande du Nord, c’est M. Johnson qui a été blâmé par les médias français.

Le Monde, le journal de référence du pays, a accusé le Premier ministre d’avoir laissé la dispute gâcher le dernier jour du sommet – qui devait se concentrer sur l’approvisionnement mondial en piqûres de Covid, le changement climatique et les régimes voyous difficiles, comme la Chine.

Dans un article publié sur le site du journal français, sa correspondante à Londres Cécile Ducourtieux écrit : « Six mois après le Brexit, le différend Royaume-Uni-UE sur l’Irlande du Nord a empoisonné le G7.

«Le sommet, organisé par Boris Johnson, a été en proie à la querelle persistante entre Européens et Britanniques sur le statut de l’Irlande du Nord, Londres refusant d’effectuer les vérifications de divorce prévues sur les biens en transit à travers la province.

« Comment saboter un sommet du G7 présenté comme historique, censé prendre des décisions cruciales pour arrêter la pandémie de COVID-19 et lutter contre le changement climatique ?

«Poursuivre, comme l’ont fait Boris Johnson et les dirigeants européens, une impasse grave et sans fin sur l’Irlande du Nord.

« La ‘guerre de la saucisse’ comme la décrit la presse britannique a en partie occulté, dimanche 13 juin, dernier jour du sommet présidé par le Premier ministre britannique à Carbis Bay, en Cornouailles, les annonces sur les dons de vaccins et le déblocage de fonds à protéger les océans.

La guerre des mots entre Londres et Paris devrait s’intensifier dans les semaines à venir après que le gouvernement a échangé des insultes avec le président Macron.

Les pourparlers bilatéraux de M. Johnson avec le dirigeant français, qui avait été accusé d’être “offensant”, ont semblé faire déborder le cadre.

Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre a déclaré : « Ce que je dis, c’est que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger l’intégrité territoriale du Royaume-Uni. Nous faisons tous partie d’un grand Royaume-Uni indivisible et c’est le travail du gouvernement britannique de défendre. »

Sa réprimande publique est intervenue après que le président français aurait mal compris que l’Irlande du Nord faisait partie du Royaume-Uni.

Discutant de l’interprétation intransigeante de l’UE du protocole de l’accord sur le Brexit pour éviter une frontière dure, M. Johnson a demandé: “Comment aimeriez-vous que les tribunaux français vous empêchent de déplacer des saucisses de Toulouse à Paris?”

Selon une source du gouvernement britannique, M. Macron l’a qualifié de “pas une bonne comparaison car Paris et Toulouse font partie du même pays”.

Dominic Raab a accusé le dirigeant français de comportement « offensant » face aux apparentes remarques.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré: «Nous avons vu en série de hauts responsables de l’UE parler de l’Irlande du Nord comme s’il s’agissait d’une sorte de pays différent du Royaume-Uni. Ce n’est pas seulement offensant, mais cela a également des effets réels sur les communautés d’Irlande du Nord, crée une grande inquiétude, une grande consternation. »

Brexit : la position du Royaume-Uni « n’atténuera pas l’impasse de l’UE », selon un expert

Mais M. Macron a riposté, affirmant que M. Johnson était “bien conscient” lorsqu’il a signé le protocole d’Irlande du Nord que cela entraînerait des “contrôles” des marchandises traversant la Grande-Bretagne continentale.

Le président français a ajouté : « Nous savons très bien ce qu’est la souveraineté britannique. Je ne pense pas qu’il y ait un seul pays en Europe qui ait vu d’autres passer autant de temps dans le respect de sa souveraineté.

Il a également accusé Downing Street d’avoir tenté de créer des « polémiques » alors qu’il y avait des questions plus importantes à traiter lors du sommet du G7.

M. Macron a déclaré : « Ne perdons pas de temps dans des désaccords qui se créent souvent dans les couloirs.

« La France ne s’est jamais permise de remettre en cause la souveraineté britannique. Le Brexit est l’enfant de cette souveraineté britannique.