Brexit news: Boris approuve le produit phare du commerce Brexit de 200 millions de livres sterling – ” Symbole puissant ” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le navire sera utilisé pour accueillir des foires commerciales, des sommets ministériels et des entretiens diplomatiques alors que le Royaume-Uni cherche à établir des liens et à stimuler les exportations après le Brexit. Ce sera le premier navire amiral national depuis Britannia, qui a été mis hors service en 1997.

Cependant, le nouveau navire sera un navire plutôt qu’un yacht de luxe.

Le nom du navire n’a pas été annoncé, bien que le Premier ministre subisse déjà des pressions de la part de militants et de députés conservateurs pour l’appeler du nom du duc d’Édimbourg, qui a joué un rôle dans la conception du Britannia.

Le gouvernement a l’intention de construire le navire au Royaume-Uni, pour un coût déclaré pouvant atteindre 200 millions de livres sterling.

Boris Johnson a déclaré que le nouveau produit phare ferait progresser sa vision mondiale de la Grande-Bretagne (Image: GETTY)

Prince Philip, duc d’Édimbourg (Image: GETTY)

M. Johnson a déclaré: “Ce nouveau navire amiral national sera le premier navire de ce type au monde, reflétant le statut en plein essor du Royaume-Uni en tant que grande nation commerciale maritime indépendante.

“Chaque aspect du navire, de sa construction aux entreprises qu’il présente à bord, représentera et promouvra le meilleur des Britanniques – un symbole clair et puissant de notre engagement à être un acteur actif sur la scène mondiale.”

L’annonce du navire intervient à la fin d’une semaine difficile pour le Premier ministre, qui l’a vu sauvagement par l’ancien conseiller en chef Dominic Cummings, qui a affirmé que le gouvernement était responsable de dizaines de milliers de morts inutiles pendant la pandémie de coronavirus.

Royal Yacht Britannia, photographié en 1957 (Image: GETTY)

Il a également été confronté à des allégations selon lesquelles ses commentaires passés sur les femmes portant la burqa avaient contribué à donner l’impression que le Parti conservateur est “insensible aux communautés musulmanes”.

Et le chien de garde ministériel a déclaré qu’il était “imprudent” d’autoriser la rénovation de son appartement de Downing Street sans “examiner plus rigoureusement comment cela serait financé”.

La construction du nouveau navire devrait commencer dès l’année prochaine et il entrera en service dans les quatre prochaines années.

Le processus d’appel d’offres pour la conception et la construction du navire sera lancé sous peu, en mettant l’accent sur la présentation de l’expertise britannique en matière de conception et des dernières innovations en matière de technologie verte.

Dominic Cummings s’adressant aux députés mercredi (Image: GETTY)

Boris Johnson a déclaré que le navire présenterait le meilleur des Britanniques (Image: GETTY)

Le navire sera doté d’un équipage de la Royal Navy et devrait être en service pendant environ 30 ans.

La stratégie Global Britain est définie sur le site Web du gouvernement.

Une déclaration publiée en 2019 expliquait : « Le Royaume-Uni a toujours joué un rôle de premier plan pour répondre aux défis mondiaux et tirer le meilleur parti des opportunités pour notre pays.

« Cependant, l’information et l’influence sont dispersées et contestées entre de nombreux autres acteurs, étatiques et non étatiques.

“Cela, et le rythme du changement dans un environnement mondial de plus en plus difficile, ont inévitablement un impact significatif sur la façon dont les projets du gouvernement britannique influencent et protègent ses intérêts nationaux.”

Il a ajouté : « Le contexte mondial changeant, une nouvelle relation avec l’Europe et la nécessité de fournir plus avec des ressources limitées nous obligent à évoluer et à améliorer la façon dont nous atteignons nos objectifs.

« Nous devons utiliser les actifs gouvernementaux de manière plus cohérente et efficace pour maintenir notre position mondiale.

“Global Britain consiste à réinvestir dans nos relations, à défendre l’ordre international fondé sur des règles et à démontrer que le Royaume-Uni est ouvert, tourné vers l’extérieur et confiant sur la scène mondiale.”

Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères (Image: GETTY)

S’exprimant devant les Communes l’année dernière, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré : « Alors que nous entrons dans cette décennie de renouveau, le gouvernement s’engagera dans un examen approfondi et minutieux de la place du Royaume-Uni dans le monde.

« Nous renforcerons nos liens commerciaux historiques à mesure que nous quittons l’UE, tout en renforçant la compétitivité du Royaume-Uni en exploitant des marchés mondiaux plus larges.

« Nous voulons un commerce fort avec nos partenaires européens existants, ils sont importants et précieux en tant que marché pour nous – je ne pense pas que quiconque en doute.

« Et nous progressons bien en ouvrant la voie à notre premier cycle de futurs accords de libre-échange avec le reste du monde. »