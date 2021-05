Brexit news: Boris atteint le délai de trois semaines pour résoudre un accord avec l’UE – L’Irlande envoie un avertissement | Politique | Nouvelles

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, une voix clé dans les négociations sur le Brexit entre Londres et Bruxelles, a déclaré qu’il y avait maintenant des pressions des deux côtés pour commencer à résoudre le problème avant la saison des marches loyalistes en juin. M. Coveney après une réunion avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic: “La dernière chose que nous voulons voir, c’est entrer dans une saison de marche cet été, sans les restrictions de Covid-19 qui maintiennent les gens chez eux, sans que beaucoup de ces problèmes ne soient résolus politiquement. Donc, je pense qu’il y a une pression pour que nous trouvions un moyen de trouver des solutions d’ici un moment en juin, et je pense que la Commission en est très consciente et je suis sûr que le gouvernement britannique l’est aussi. “

Il a ajouté: “Ce n’est pas à moi en tant que ministre irlandais de fixer des délais.

“Mon rôle dans ce domaine est de travailler dans le cadre de l’UE, mais aussi de tendre la main à mes collègues à Londres, et bien sûr à Belfast, pour trouver ici une voie sensée et pragmatique avec laquelle tout le monde peut vivre.”

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’une réunion du comité mixte UE-Royaume-Uni, qui met en œuvre le protocole, pourrait avoir lieu dans la première semaine de juin, qui serait présidée par M. Sefcovic et son homologue britannique Lord Frost.

M. Coveney espère qu’une telle réunion pourrait ouvrir la voie à une feuille de route pour gérer et mettre en œuvre le Protocole, exhortant les deux parties à travailler ensemble “techniquement, juridiquement et politiquement” afin de parvenir à un accord vétérinaire commun qui “réduirait le besoin d’une majorité des inspections dans les ports d’Irlande du Nord. “

Bruxelles a averti que cela obligerait le Royaume-Uni à s’aligner sur les règles de sécurité alimentaire et de santé animale de l’UE pour réduire le nombre de contrôles et de contrôles en mer d’Irlande, mais la Grande-Bretagne demande un accord «d’équivalence» pour mesurer les résultats.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré à RTE News: “La position britannique est claire depuis de nombreux mois selon laquelle ils aimeraient voir l’équivalence des normes reconnue au Royaume-Uni et la position de l’UE est tout aussi ferme et claire qu’elle ne peut pas faire cela légalement sans fixer un précédent pour tout un tas d’autres pays tiers avec lesquels l’UE entretient des relations, c’est pourquoi ils veulent plutôt s’aligner sur les règles de l’UE sur les sanctuaires et les normes vétérinaires phytosanitaires. “

“Il va y avoir un besoin pour une solution qui est quelque peu différente de ces deux positions puristes si vous le souhaitez, et je pense que c’est ce que les équipes techniques recherchent en ce moment, et s’il est possible de mettre cela ensemble. Nous allons doivent attendre et voir.

Il a ajouté: “Diverses idées sont en cours de discussion, mais ce n’est pas une question simple et de nombreux pays de l’UE surveillent la manière dont la Commission résout ce problème car, bien sûr, le problème le plus important pour l’UE est de protéger l’intégrité de notre propre marché unique et des États membres qui le composent. “

