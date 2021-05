Brexit news: Boris confronté à CINQ questions sur l’accord commercial avec l’Australie | Politique | Nouvelles

Liz Truss ferme son hôte pour un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie

Les négociateurs britanniques, dirigés par la secrétaire au Commerce international Liz Truss, seraient sur le point d’offrir à l’Australie un accord commercial qui comprend une période pouvant aller jusqu’à 15 ans comprenant des tarifs et des quotas nuls. Mais la proposition a fait face à une énorme réaction des agriculteurs britanniques, qui ont averti qu’ils risquaient d’être sapés par une vague d’importations de viande en provenance d’Australie qui pourrait inonder le marché dans le cadre d’un accord de libre-échange. La National Farmers Union (NFU) a maintenant défini cinq questions clés auxquelles le gouvernement britannique doit répondre de toute urgence concernant sa future politique commerciale et les négociations en cours sur un accord de libre-échange (ALE) avec l’Australie.

Le premier d’entre eux est le suivant : “Quelles mesures de sauvegarde significatives spécifiques pour l’agriculture nationale seront incluses dans nos ALE ?”

La NFU veut savoir du gouvernement s’il y a des impacts négatifs, “quelles sauvegardes seront incluses dans l’accord et dans quelles circonstances seront-elles déclenchées?”

Ils demandent également si ces sauvegardes seront en place de manière permanente afin qu’ils puissent fonctionner après l’achèvement de toute période de “phasing in” de la libéralisation tarifaire.

La deuxième question est la suivante : « Quel est le plan du gouvernement pour examiner continuellement l’impact de nos ALE au fur et à mesure de leur mise en œuvre et tout au long de la durée de vie des accords ? »

La NFU soutient qu’il existe des “projections contradictoires” quant au type d’impact que les futurs ALE auront sur les différents secteurs de l’agriculture britannique.

Il a ajouté : « Le gouvernement a donné à plusieurs reprises l’assurance que ces impacts seront limités et gérables, mais il est clair qu’une libéralisation tarifaire à grande échelle, même sur une période de plusieurs années, a le potentiel d’imposer une forte pression à la baisse sur les prix à la production à des niveaux qui rendent l’agriculture non viable pour beaucoup.

Compte tenu de ce risque, l’organisme de l’industrie souhaite savoir comment le gouvernement surveillera en permanence l’impact des futurs ALE, à la fois en termes d’impact économique sur les agriculteurs et de production et de normes des denrées alimentaires importantes et disponibles sur le marché britannique. .

La troisième question est : « Où est la stratégie globale et intergouvernementale visant à améliorer la productivité et la compétitivité et à fournir une aide à l’ajustement pour l’agriculture en fonction des conditions changeantes du marché résultant des nouveaux ALE ?

La NFU a déclaré que le gouvernement parlant des avantages pour les agriculteurs britanniques résultant des ALE, une stratégie unique, intergouvernementale et correctement chiffrée est nécessaire.

La quatrième question est : « Où est la réponse du gouvernement au rapport de la Commission du commerce et de l’agriculture en mars 2021 et pourquoi la nouvelle Commission statutaire du commerce et de l’agriculture qui devra examiner les accords commerciaux avant leur signature n’a-t-elle pas encore été mise en place ?

Le rapport en question présente des recommandations clés pour garantir le respect des normes lorsque le Royaume-Uni conclut des accords commerciaux et, en particulier, souligne l’importance pour le gouvernement de définir des normes fondamentales qui seraient préservées dans les accords commerciaux.

Mais la NFU exige de savoir, à l’approche du premier de ces accords, pourquoi la réponse du gouvernement n’a pas été rendue publique et comment il entend intégrer ces recommandations dans cet accord.

Le syndicat aimerait également savoir comment le gouvernement entend faire respecter les normes du secteur en matière d’environnement, de bien-être animal et de sécurité alimentaire dans les ALE.

La cinquième et dernière question est la suivante : « Quel précédent, selon le gouvernement, sera établi par chaque ALE et où se trouve l’évaluation économique détaillée de l’impact cumulatif sur l’agriculture britannique nationale de tous les ALE actuels et futurs du Royaume-Uni ? »

La NFU soutient que le gouvernement a clairement indiqué que le premier ALE du Royaume-Uni ne créerait pas de précédent pour les accords futurs, et qu’il devrait préciser exactement ce que cela signifie et en quoi les futurs ALE différeront.

Le président de la NFU, Minette Batters, a déclaré que “il reste une quantité énorme de questions sans réponse” et a averti “qu’il est crucial d’apporter des réponses urgentes à ces questions”.

Elle a également mis en garde contre les “graves implications pour l’agriculture britannique” de l’accord commercial proposé avec l’Australie qui apparemment “offrirait incroyablement peu d’avantages à l’économie”.

Mme Batters a déclaré: «Il est incroyablement décevant d’entendre des nouvelles de la stratégie commerciale du gouvernement provenant de sources autres que le gouvernement lui-même, en particulier lorsque ses plans annoncés auront un impact si massif sur l’agriculture britannique.

« Il reste une quantité énorme de questions sans réponse sur la manière exacte dont les décisions concernant la politique commerciale ont été prises, sur quelle base et comment elle fonctionnera à l’avenir. Il est crucial que des réponses urgentes soient apportées à ces questions.

«Il est également incroyablement inquiétant que le gouvernement soit dans un« sprint »pour signer un accord commercial avec l’Australie qui aurait de sérieuses implications pour l’agriculture britannique et offrirait apparemment incroyablement peu d’avantages à l’économie.

«Nous continuons d’affirmer qu’un accord de libre-échange avec l’Australie mettra en péril notre propre industrie agricole et pourrait entraîner la disparition de très nombreuses fermes bovines et ovines à travers le Royaume-Uni. Cela est vrai que les tarifs soient baissés immédiatement ou dans 15 ans.

Elle a ajouté: «Le Premier ministre et son gouvernement se sont engagés à niveler le pays. Accepter un accord commercial sans droits de douane avec un grand exportateur agricole, sans garanties ni mécanismes d’examen, ferait exactement le contraire de cet engagement et ferait reculer des pans entiers de la Grande-Bretagne rurale.

« Il est essentiel que nous ayons une industrie de production alimentaire florissante. Nous avons tous vu l’importance de cela au plus fort de la pandémie; lorsque le gouvernement lui-même a décrit les agriculteurs comme des travailleurs clés jouant un rôle vital dans la livraison de la nourriture du pays.

“Nous restons d’avis qu’il est totalement irresponsable de la part du gouvernement de signer un accord commercial sans droits de douane ni quotas sur des produits sensibles et qui sape donc notre propre économie nationale et notre industrie de production alimentaire.”